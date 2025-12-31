Зинченко v Миколенко, Астон Вилла остановлена, гол Роналду, серебро Музычук

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 30 декабря.

1A. Конец невероятной серии. Арсенал дома уничтожил Астон Виллу

Канониры выиграли матч АПЛ со счетом 4:1

1B. Дьяволы и волки обменялись ударами. МЮ и Вулвз разошлись миром в АПЛ

Аутсайдеры турнира сумели взять лишь 3-е очко в таблице за половину сезона

1C. Перестрелка Челси и Борнмута. Как закончилось украинское дерби в АПЛ?

Завершились 4 матча 19-го тура АПЛ

2A. КАН-2025. Определены все 16 участников плей-офф, а также 4 пары 1/8 финала

Вечером 30 декабря были сыграны матчи 3-го тура в группах C и D

2B. Развязка в группе. Тунис и Танзания присоединились к Нигерии в плей-офф

Нигерия переиграла Уганду, а Танзания и Тунис разошлись миром

2C. Кто забил больше? Сенегал и ДР Конго заочно определили победителя группы

Сенегал забил три мяча Бенину, а ДР Конго – столько же в ворота Ботсваны

3A. Гол Роналду не стал победным. Аль-Наср потерял перевес и важные очки

Дубль Жоржиньо Вейналдума принес ничью команде Аль-Иттифак

3B. ВИДЕО. 957-й мяч. Роналду забил гол поясницей после удара Жоау Феликса

Забитый мяч произошел на 67-й минуте

4. ОФИЦИАЛЬНО. Новый украинский дуэт. Шахтер отпустил игрока за границу

Иван Лосенко присоединился к Монреалю

5A. Трабзонспор согласовал уход Сикана. Украинец пока не одобрил этот трансфер

«Бордово-синие» хотят оставить Даниила в Турции, но в другой команде Суперлиги

5B. Стало известно, состоится ли трансфер Миколенко в турецкий гранд

Галатасарай не готов платить за Виталия ту сумму, которую хочет Эвертон

6. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб приостановил участие в чемпионате Украины по хоккею

Одесский Шторм решил взять паузу в выступлениях

7. Четыре украинки сыграют в парном разряде Australian Open 2026

Костюк, Ястремская и Киченок представят Украину в парном турнире в Мельбурне

8. Турки Аль-Шейх отказался от Усика и нашел ему замену

Александр не будет проводить следующий бой в Саудовской Аравии

9A. Анна Музычук завоевала серебро на чемпионате мира по блиц-игре в шахматы

Соревнования в молниеносной программе прошли в катарском городе Доха

9B. Шахматный король. Карлсен выиграл золото чемпионата мира по блиц-игре

Норвежский шахматист выиграл этот турнир в 9-й раз, причем в 4-й раз подряд

10A. Шесть футболистов сборной Украины, которым СМИ прочат смену клуба в январе

В первый месяц нового года болельщикам будет за чем следить

10B. Допинг, манкурты и Динамо. Топ-10 разочарований 2025 года

Украинский антирейтинг имеет четкую международную окраску