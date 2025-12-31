Зинченко v Миколенко, Астон Вилла остановлена, гол Роналду, серебро Музычук
Главные новости за 30 декабря на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 30 декабря.
1A. Конец невероятной серии. Арсенал дома уничтожил Астон Виллу
Канониры выиграли матч АПЛ со счетом 4:1
1B. Дьяволы и волки обменялись ударами. МЮ и Вулвз разошлись миром в АПЛ
Аутсайдеры турнира сумели взять лишь 3-е очко в таблице за половину сезона
1C. Перестрелка Челси и Борнмута. Как закончилось украинское дерби в АПЛ?
Завершились 4 матча 19-го тура АПЛ
2A. КАН-2025. Определены все 16 участников плей-офф, а также 4 пары 1/8 финала
Вечером 30 декабря были сыграны матчи 3-го тура в группах C и D
2B. Развязка в группе. Тунис и Танзания присоединились к Нигерии в плей-офф
Нигерия переиграла Уганду, а Танзания и Тунис разошлись миром
2C. Кто забил больше? Сенегал и ДР Конго заочно определили победителя группы
Сенегал забил три мяча Бенину, а ДР Конго – столько же в ворота Ботсваны
3A. Гол Роналду не стал победным. Аль-Наср потерял перевес и важные очки
Дубль Жоржиньо Вейналдума принес ничью команде Аль-Иттифак
3B. ВИДЕО. 957-й мяч. Роналду забил гол поясницей после удара Жоау Феликса
Забитый мяч произошел на 67-й минуте
4. ОФИЦИАЛЬНО. Новый украинский дуэт. Шахтер отпустил игрока за границу
Иван Лосенко присоединился к Монреалю
5A. Трабзонспор согласовал уход Сикана. Украинец пока не одобрил этот трансфер
«Бордово-синие» хотят оставить Даниила в Турции, но в другой команде Суперлиги
5B. Стало известно, состоится ли трансфер Миколенко в турецкий гранд
Галатасарай не готов платить за Виталия ту сумму, которую хочет Эвертон
6. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб приостановил участие в чемпионате Украины по хоккею
Одесский Шторм решил взять паузу в выступлениях
7. Четыре украинки сыграют в парном разряде Australian Open 2026
Костюк, Ястремская и Киченок представят Украину в парном турнире в Мельбурне
8. Турки Аль-Шейх отказался от Усика и нашел ему замену
Александр не будет проводить следующий бой в Саудовской Аравии
9A. Анна Музычук завоевала серебро на чемпионате мира по блиц-игре в шахматы
Соревнования в молниеносной программе прошли в катарском городе Доха
9B. Шахматный король. Карлсен выиграл золото чемпионата мира по блиц-игре
Норвежский шахматист выиграл этот турнир в 9-й раз, причем в 4-й раз подряд
10A. Шесть футболистов сборной Украины, которым СМИ прочат смену клуба в январе
В первый месяц нового года болельщикам будет за чем следить
10B. Допинг, манкурты и Динамо. Топ-10 разочарований 2025 года
Украинский антирейтинг имеет четкую международную окраску
