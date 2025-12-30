Четыре украинки сыграют в парном разряде Australian Open 2026

Четыре украинские теннисистки попали в заявочный список парного разряда Открытого чемпионата Австралии 2025.

На кортах Мельбурна в парном турнире из украинок сыграют: Марта Костюк, Даяна Ястремская, Людмила Киченок и Надежда Киченок. К сожалению, чисто украинского тандема в Астралии не будет.

Костюк на Aus Open выступит вместе с Еленой-Габриэлой Русе, а Ястремская сыграет в одной паре с Алишей Паркс.

Людмила и Надежда несмотря на то, что начнут сезон в одном дуэте на пятисотнике в Брисбене, на AO-2026 сыграют не вместе. Людмила заявлена с Кэти Волынец, а Надежда – с Макото Ниномией.

Australian Open 2026 пройдет с 12 января по 1 февраля. В основе одиночного разряда Украину представят Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Александра Олейникова. В квалификации выступят Юлия Стародубцева, Ангелина Калинина, Дарья Снигур и Виталий Сачко.