ВИДЕО. 957-й. Роналду забил гол поясницей после удара Феликса
Забитый мяч произошел на 67-й минуте
30 декабря на стадионе Аль-Аввал Парк проходит матч 12-го тура Профессиональной Лиги Саудовской Аравии, в котором «Аль-Иттифак» встретился с «Аль-Насром».
На 67-й минуте поединка забитым мячом отличился легендарный португальский нападающий гостей Криштиану Роналду.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
После удара Жоау Феликса мяч попал в пояс 40-летнего футболиста и рикошетом отскочил в ворота соперника. Гол записали именно на Криштиану.
Для Роналду это 957-й гол в профессиональной карьере.
ВИДЕО. 957-й. Роналду забил гол попереком после удара Феликса
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Галатасарай не готов платить за Виталия ту сумму, которую хочет Эвертон
Все зависит от фактора войны