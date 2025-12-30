Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. 957-й. Роналду забил гол поясницей после удара Феликса
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Иттифак
30.12.2025 19:30 – FT 2 : 2
Аль-Наср Эр-Рияд
Саудовская Аравия
30 декабря 2025, 21:09 | Обновлено 30 декабря 2025, 21:18
651
1

Забитый мяч произошел на 67-й минуте

1 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine

30 декабря на стадионе Аль-Аввал Парк проходит матч 12-го тура Профессиональной Лиги Саудовской Аравии, в котором «Аль-Иттифак» встретился с «Аль-Насром».

На 67-й минуте поединка забитым мячом отличился легендарный португальский нападающий гостей Криштиану Роналду.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После удара Жоау Феликса мяч попал в пояс 40-летнего футболиста и рикошетом отскочил в ворота соперника. Гол записали именно на Криштиану.

Для Роналду это 957-й гол в профессиональной карьере.

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Жоржиньо Вейналдум (Аль-Иттифак), асcист Radhi Al Otaibi.
67’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд), асcист Жоау Феликс.
47’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Аль-Наср Эр-Рияд), асcист Анжело Габриэл.
16’
ГОЛ ! Мяч забил Жоржиньо Вейналдум (Аль-Иттифак), асcист Faris Al Ghamdi.
Гол Роналду не стал победным. Аль-Наср потерял перевес и важные очки
Уганда – Нигерия – 1:3. Дубль Оньедики. Видео голов и обзор матча
Развязка в группе. Тунис и Танзания присоединились к Нигерии в плей-офф
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
