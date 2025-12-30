ВИДЕО. 957-й. Роналду забил гол поясницей после удара Феликса

30 декабря на стадионе Аль-Аввал Парк проходит матч 12-го тура Профессиональной Лиги Саудовской Аравии, в котором «Аль-Иттифак» встретился с «Аль-Насром».

На 67-й минуте поединка забитым мячом отличился легендарный португальский нападающий гостей Криштиану Роналду.

После удара Жоау Феликса мяч попал в пояс 40-летнего футболиста и рикошетом отскочил в ворота соперника. Гол записали именно на Криштиану.

Для Роналду это 957-й гол в профессиональной карьере.

ВИДЕО. 957-й. Роналду забил гол попереком после удара Феликса