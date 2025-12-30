Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Аль-Иттифак – Аль-Наср – 2:2. Мяч Роналду: курьезный рикошет. Видео голов
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Иттифак
30.12.2025 19:30 – FT 2 : 2
Аль-Наср Эр-Рияд
Саудовская Аравия
30 декабря 2025, 23:29 | Обновлено 30 декабря 2025, 23:43
144
0

Аль-Иттифак – Аль-Наср – 2:2. Мяч Роналду: курьезный рикошет. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Иттифак – Аль-Наср – 2:2. Мяч Роналду: курьезный рикошет. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Вечером 30 декабря сыграны три матча 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

В центральном матче дня Аль-Иттифак и Аль-Наср разошлись миром (2:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У гостей голы забили Жоау Феликс и знаменитый Криштиану Роналду, оформивший свой 957-й гол в профи-карьере.

Взятие ворот от португальца получилось курьезным. После удара Жоау Феликс мяч срикошетил от спины Криштиану и залетел в ворота.

Однако дубль Жоржиньо Вейналдума (экс-игрока Ливерпуля, ПСЖ и Ромы) принес ничью команде Аль-Иттифак (2:2).

Впервые в сезоне Аль-Наср потерял очки, хотя до этого шел без потерь (10 побед из 10).

Чемпионат Саудовской Аравии

12-й тур, 30 декабря 2025

Аль-Иттифак – Аль-Наср – 2:2

Голы: Вейналдум, 16, 80 – Жоау Феликс, 47, Криштиану Роналду, 67

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Жоржиньо Вейналдум (Аль-Иттифак), асcист Radhi Al Otaibi.
67’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд), асcист Жоау Феликс.
47’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Аль-Наср Эр-Рияд), асcист Анжело Габриэл.
16’
ГОЛ ! Мяч забил Жоржиньо Вейналдум (Аль-Иттифак), асcист Faris Al Ghamdi.
Криштиану Роналду Аль-Иттифак Аль-Наср Эр-Рияд Джорджиньо Вейналдум чемпионат Саудовской Аравии по футболу Жоау Феликс видео голов и обзор курьезы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
