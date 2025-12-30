Вечером 30 декабря сыграны три матча 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

В центральном матче дня Аль-Иттифак и Аль-Наср разошлись миром (2:2).

У гостей голы забили Жоау Феликс и знаменитый Криштиану Роналду, оформивший свой 957-й гол в профи-карьере.

Взятие ворот от португальца получилось курьезным. После удара Жоау Феликс мяч срикошетил от спины Криштиану и залетел в ворота.

Однако дубль Жоржиньо Вейналдума (экс-игрока Ливерпуля, ПСЖ и Ромы) принес ничью команде Аль-Иттифак (2:2).

Впервые в сезоне Аль-Наср потерял очки, хотя до этого шел без потерь (10 побед из 10).

Чемпионат Саудовской Аравии

12-й тур, 30 декабря 2025

Аль-Иттифак – Аль-Наср – 2:2

Голы: Вейналдум, 16, 80 – Жоау Феликс, 47, Криштиану Роналду, 67