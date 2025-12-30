Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аль-Иттифак – Аль-Наср. Прогноз, анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Иттифак
30.12.2025 19:30 - : -
Аль-Наср Эр-Рияд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
30 декабря 2025, 11:58 | Обновлено 30 декабря 2025, 11:59
65
0

Аль-Иттифак – Аль-Наср. Прогноз, анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии

Поединок состоится 30 декабря в 19:30 по Киеву

30 декабря 2025, 11:58 | Обновлено 30 декабря 2025, 11:59
65
0
Аль-Иттифак – Аль-Наср. Прогноз, анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine

30 декабря на Аль-Аввал Парк пройдет матч 12-го тура Профессиональной Лиги Саудовской Аравии, в котором Аль-Иттифак встретится с Ан-Насром. Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Аль-Иттифак

Команда так никогда не повторила свой золотой период 80-х лет прошлого века. Ничего толком не дало и приглашение в 2023-м году Стивена Джеррарда. Так, в прошлом сезоне получилось взять лишь четырнадцать побед и 50 очков, чего хватило только на седьмое место в итоговой турнирной таблице - этого мало, чтобы выйти в международные турниры.

Сейчас, при местном наставнике, Аль-Шехри, клуб остается примерно на том же среднем уровне. Хотя под конец календарного года получилось прибавить. Если до этого за восемь матчей было две победы, то в декабре последовательно выиграли сначала у Аль-Фейхи (3:2 дома), потом - и у Аль-Рияда (2:0 в гостях). Так хотя бы получилось нарастить отрыв от зоны вылета.

Ан-Наср

Клуб собрал звездную компанию во главе с Роналду. Вот только, много забивая на Ближнем Востоке, Криштиану за все это время взял единственный трофей, да и то была победа в Лиге Европы со сборной. Причем в прошлом сезоне в чемпионате Саудовской Аравии весной закончили не просто без прогресса - откатились на третье место, а общее отставание от Аль-Иттихада составило тринадцать очков.

Сейчас команда переманила из Аль-Хиляля Жорже Жезуша, а состав пополнили, в том числе, и Жоао Феликсом. Да, при этом уже вылетели из кубка. Но при этом во второй Лиге чемпионов Азии экспериментальным составом выигрывает все матчи без исключений. Более того, такой же стопроцентный показатель показан и в национальном первенстве - выиграно все десять матчей с общей разницей 33:5. В том числе разгромили 3:0 крайнего противника, Аль-Охдуд.

Статистика личных встреч

После трех побед кряду Ан-Наср в марте уступил 2:3, причем дома.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 8.00 для Аль-Иттифак и 1.25 для Аль-Наср. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы не ждут каких-то проблем для лидера чемпионата. Ставим на их выездную победу этой команды с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,79).

Прогноз Sport.ua
Аль-Иттифак
30 декабря 2025 -
19:30
Аль-Наср Эр-Рияд
Фора Аль-Наср (-1.5) 1.79 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Рынки прогнозов в США стали главным вызовом для игорной индустрии
Ботсвана – ДР Конго. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Бенин – Сенегал. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Аль-Иттифак Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Криштиану Роналду
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 30 декабря 2025, 07:40 1
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Чемпионат мира в США

Анонс 19-го тура: встречаем не только Новый год, но и второй круг АПЛ!
Футбол | 30 декабря 2025, 12:25 0
Анонс 19-го тура: встречаем не только Новый год, но и второй круг АПЛ!
Анонс 19-го тура: встречаем не только Новый год, но и второй круг АПЛ!

Надеемся на верховые матчи, а также победу Кристал Пэлас и «грязь» в матче Ман Сити

В Польше отказались от Усика из-за его поступка
Бокс | 30.12.2025, 08:54
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
Стало известно, какая команда Бундеслиги хочет подписать Коноплю из Шахтера
Футбол | 29.12.2025, 17:28
Стало известно, какая команда Бундеслиги хочет подписать Коноплю из Шахтера
Стало известно, какая команда Бундеслиги хочет подписать Коноплю из Шахтера
ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова
Футбол | 30.12.2025, 08:17
ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова
ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Переговоры официально начаты. Моуриньо нацелился на еще одного украинца
Переговоры официально начаты. Моуриньо нацелился на еще одного украинца
28.12.2025, 15:53 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
29.12.2025, 12:53 3
Футбол
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
28.12.2025, 12:24 1
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. 8 шайб Финляндии и почти антирекорд турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. 8 шайб Финляндии и почти антирекорд турнира
29.12.2025, 09:45
Хоккей
Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока
Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока
28.12.2025, 13:24 6
Футбол
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
29.12.2025, 04:45 3
Бокс
ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
29.12.2025, 17:59 12
Бокс
Энрике выступил с заявлением о Сафонове после его игры с Забарным
Энрике выступил с заявлением о Сафонове после его игры с Забарным
29.12.2025, 03:32 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем