30 декабря на Аль-Аввал Парк пройдет матч 12-го тура Профессиональной Лиги Саудовской Аравии, в котором Аль-Иттифак встретится с Ан-Насром. Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Аль-Иттифак

Команда так никогда не повторила свой золотой период 80-х лет прошлого века. Ничего толком не дало и приглашение в 2023-м году Стивена Джеррарда. Так, в прошлом сезоне получилось взять лишь четырнадцать побед и 50 очков, чего хватило только на седьмое место в итоговой турнирной таблице - этого мало, чтобы выйти в международные турниры.

Сейчас, при местном наставнике, Аль-Шехри, клуб остается примерно на том же среднем уровне. Хотя под конец календарного года получилось прибавить. Если до этого за восемь матчей было две победы, то в декабре последовательно выиграли сначала у Аль-Фейхи (3:2 дома), потом - и у Аль-Рияда (2:0 в гостях). Так хотя бы получилось нарастить отрыв от зоны вылета.

Ан-Наср

Клуб собрал звездную компанию во главе с Роналду. Вот только, много забивая на Ближнем Востоке, Криштиану за все это время взял единственный трофей, да и то была победа в Лиге Европы со сборной. Причем в прошлом сезоне в чемпионате Саудовской Аравии весной закончили не просто без прогресса - откатились на третье место, а общее отставание от Аль-Иттихада составило тринадцать очков.

Сейчас команда переманила из Аль-Хиляля Жорже Жезуша, а состав пополнили, в том числе, и Жоао Феликсом. Да, при этом уже вылетели из кубка. Но при этом во второй Лиге чемпионов Азии экспериментальным составом выигрывает все матчи без исключений. Более того, такой же стопроцентный показатель показан и в национальном первенстве - выиграно все десять матчей с общей разницей 33:5. В том числе разгромили 3:0 крайнего противника, Аль-Охдуд.

Статистика личных встреч

После трех побед кряду Ан-Наср в марте уступил 2:3, причем дома.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 8.00 для Аль-Иттифак и 1.25 для Аль-Наср. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы не ждут каких-то проблем для лидера чемпионата. Ставим на их выездную победу этой команды с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,79).