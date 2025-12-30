Гол Роналду не стал победным. Аль-Наср потерял перевес и важные очки
Дубль Жоржиньо Вейналдума принес ничью команде Аль-Иттифак
Вечером 30 декабря сыграны три матча 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
В центральном матче дня Аль-Иттифак и Аль-Наср разошлись миром (2:2).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
У гостей голы забили Жоау Феликс и знаменитый Криштиану Роналду, оформивший свой 957-й гол в профи-карьере.
Однако дубль Жоржиньо Вейналдума (экс-игрока Ливерпуля, ПСЖ и Ромы) принес ничью команде Аль-Иттифак (2:2).
Лидеры: Аль-Наср (31 очко), Аль-Таавун (28), Аль-Хиляль (26), Аль-Ахли (22), Аль-Кадисия (18), Аль-Иттихад, Неом (по 17).
Впервые в сезоне Аль-Наср потерял очки, хотя до этого шел без потерь (10 побед из 10).
Чемпионат Саудовской Аравии
12-й тур, 30 декабря 2025
Аль-Ахли – Аль-Фейха – 2:0
Голы: Айвен Тоуни, 6, Рожер Ибаньес, 64
Аль-Ахдуд – Дамак – 0:1
Гол: Валентин Вада, 5
Аль-Иттифак – Аль-Наср – 2:2
Голы: Вейналдум, 16, 80 – Жоау Феликс, 47, Криштиану Роналду, 67
Турнирная таблица
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Оба продолжат играть за клуб
В Нигерии подтвердили гибель двух человек