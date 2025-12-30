Гол Роналду не стал победным. Аль-Наср потерял перевес и важные очки

Вечером 30 декабря сыграны три матча 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

В центральном матче дня Аль-Иттифак и Аль-Наср разошлись миром (2:2).

У гостей голы забили Жоау Феликс и знаменитый Криштиану Роналду, оформивший свой 957-й гол в профи-карьере.

Однако дубль Жоржиньо Вейналдума (экс-игрока Ливерпуля, ПСЖ и Ромы) принес ничью команде Аль-Иттифак (2:2).

Лидеры: Аль-Наср (31 очко), Аль-Таавун (28), Аль-Хиляль (26), Аль-Ахли (22), Аль-Кадисия (18), Аль-Иттихад, Неом (по 17).

Впервые в сезоне Аль-Наср потерял очки, хотя до этого шел без потерь (10 побед из 10).

Чемпионат Саудовской Аравии

12-й тур, 30 декабря 2025

Аль-Ахли – Аль-Фейха – 2:0

Голы: Айвен Тоуни, 6, Рожер Ибаньес, 64

Аль-Ахдуд – Дамак – 0:1

Гол: Валентин Вада, 5

Аль-Иттифак – Аль-Наср – 2:2

Голы: Вейналдум, 16, 80 – Жоау Феликс, 47, Криштиану Роналду, 67

Турнирная таблица