Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Гол Роналду не стал победным. Аль-Наср потерял перевес и важные очки
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Ахли Джидда
30.12.2025 17:30 – FT 2 : 0
Аль-Фейха
Саудовская Аравия
30 декабря 2025, 21:27 | Обновлено 30 декабря 2025, 21:42
Гол Роналду не стал победным. Аль-Наср потерял перевес и важные очки

Дубль Жоржиньо Вейналдума принес ничью команде Аль-Иттифак

Гол Роналду не стал победным. Аль-Наср потерял перевес и важные очки
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Вечером 30 декабря сыграны три матча 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

В центральном матче дня Аль-Иттифак и Аль-Наср разошлись миром (2:2).

У гостей голы забили Жоау Феликс и знаменитый Криштиану Роналду, оформивший свой 957-й гол в профи-карьере.

Однако дубль Жоржиньо Вейналдума (экс-игрока Ливерпуля, ПСЖ и Ромы) принес ничью команде Аль-Иттифак (2:2).

Лидеры: Аль-Наср (31 очко), Аль-Таавун (28), Аль-Хиляль (26), Аль-Ахли (22), Аль-Кадисия (18), Аль-Иттихад, Неом (по 17).

Впервые в сезоне Аль-Наср потерял очки, хотя до этого шел без потерь (10 побед из 10).

Чемпионат Саудовской Аравии

12-й тур, 30 декабря 2025

Аль-Ахли – Аль-Фейха – 2:0

Голы: Айвен Тоуни, 6, Рожер Ибаньес, 64

Аль-Ахдуд – Дамак – 0:1

Гол: Валентин Вада, 5

Аль-Иттифак – Аль-Наср – 2:2

Голы: Вейналдум, 16, 80 – Жоау Феликс, 47, Криштиану Роналду, 67

Турнирная таблица

События матча

85’
Рожер Ибаньес (Аль-Ахли Джидда) получает красную карточку.
64’
ГОЛ ! Мяч забил Рожер Ибаньес (Аль-Ахли Джидда), асcист Вендерсон Галено.
6’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Тони (Аль-Ахли Джидда), асcист Вендерсон Галено.
ВИДЕО. 957-й. Роналду забил гол поясницей после удара Феликса
Уганда – Нигерия – 1:3. Дубль Оньедики. Видео голов и обзор матча
Развязка в группе. Тунис и Танзания присоединились к Нигерии в плей-офф
чемпионат Саудовской Аравии по футболу Криштиану Роналду Джорджиньо Вейналдум видео голов и обзор Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттифак Аль-Ахли Джидда Аль-Фейха Аль-Ахдуд Дамак Жоау Феликс Айвен Тоуни Рожер Ибаньес
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
