Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  Мудрик поблагодарил фанатов, намекнув на возвращение: «Не могу дождаться»
Англия
01 января 2026, 11:38 | Обновлено 01 января 2026, 12:14
518
2

Украинский нападающий поздравил поклонников с Новым годом

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский игрок «Челси», отбывающий дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, Михаил Мудрик поздравил футбольных болельщиков с Новым годом.

Нападающий поблагодарил своих поклонников за поддержку в этот непростой для него период.

«С Новым годом всех моих поклонников. Я просто хотел поблагодарить вас за вашу поддержку.

Я вижу все ваши сообщения и искренне ценю их, поэтому, пожалуйста, не сдавайтесь. Не могу дождаться встречи с вами в ближайшее время», – написал Мудрик.

Ранее украинский комментатор поделился мыслями о будущем Михаиле.

Евгений Ржевский
Да Мишаня искренне жаль такой талант губить, надеюсь реабелитируешся 
Ответить
0
Saar
Мельдоній під ялинкою вже знайшов?
Ответить
0
