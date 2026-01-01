Мудрик поблагодарил фанатов, намекнув на возвращение: «Не могу дождаться»

Украинский игрок «Челси», отбывающий дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, Михаил Мудрик поздравил футбольных болельщиков с Новым годом.

Нападающий поблагодарил своих поклонников за поддержку в этот непростой для него период.

«С Новым годом всех моих поклонников. Я просто хотел поблагодарить вас за вашу поддержку.

Я вижу все ваши сообщения и искренне ценю их, поэтому, пожалуйста, не сдавайтесь. Не могу дождаться встречи с вами в ближайшее время», – написал Мудрик.

