Мудрик поблагодарил фанатов, намекнув на возвращение: «Не могу дождаться»
Украинский нападающий поздравил поклонников с Новым годом
01 января 2026, 11:38 | Обновлено 01 января 2026, 12:14
518
Украинский игрок «Челси», отбывающий дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, Михаил Мудрик поздравил футбольных болельщиков с Новым годом.
Нападающий поблагодарил своих поклонников за поддержку в этот непростой для него период.
«С Новым годом всех моих поклонников. Я просто хотел поблагодарить вас за вашу поддержку.
Я вижу все ваши сообщения и искренне ценю их, поэтому, пожалуйста, не сдавайтесь. Не могу дождаться встречи с вами в ближайшее время», – написал Мудрик.
Ранее украинский комментатор поделился мыслями о будущем Михаиле.
Да Мишаня искренне жаль такой талант губить, надеюсь реабелитируешся
Мельдоній під ялинкою вже знайшов?
