Украина. Премьер лига
01 января 2026, 12:51
Срна выступил с обращением к украинцам

Хорват поздравил Украину с наступившим новым годом

Срна выступил с обращением к украинцам
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарио Срна

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна обратился к украинцам с новогодним пожеланием:

«Дорогие украинцы, искренне поздравляю вас с Новым годом. Желаю мира, крепкого здоровья, счастья, добра, позитивных эмоций и благополучия каждой семье. Пусть Новый год принесет уверенность в завтрашнем дне и свершение мечт. С Новым годом, дорогие украинцы!», – сказала хорватский функционер.

В 2026 год «горняки» зашли на второй позиции Украинской Премьер-лиги, подопечные Турана за 16 туров набрали 35 баллов.

Ранее с новогодним поздравлением выступил Артем Милевский.

Дарио Срна Новый год
Даниил Кирияка Источник: ФК Шахтер Донецк
