Срна выступил с обращением к украинцам
Хорват поздравил Украину с наступившим новым годом
Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна обратился к украинцам с новогодним пожеланием:
«Дорогие украинцы, искренне поздравляю вас с Новым годом. Желаю мира, крепкого здоровья, счастья, добра, позитивных эмоций и благополучия каждой семье. Пусть Новый год принесет уверенность в завтрашнем дне и свершение мечт. С Новым годом, дорогие украинцы!», – сказала хорватский функционер.
В 2026 год «горняки» зашли на второй позиции Украинской Премьер-лиги, подопечные Турана за 16 туров набрали 35 баллов.
Ранее с новогодним поздравлением выступил Артем Милевский.
