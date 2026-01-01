Срна выступил с обращением к украинцам

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна обратился к украинцам с новогодним пожеланием:

«Дорогие украинцы, искренне поздравляю вас с Новым годом. Желаю мира, крепкого здоровья, счастья, добра, позитивных эмоций и благополучия каждой семье. Пусть Новый год принесет уверенность в завтрашнем дне и свершение мечт. С Новым годом, дорогие украинцы!», – сказала хорватский функционер.

В 2026 год «горняки» зашли на второй позиции Украинской Премьер-лиги, подопечные Турана за 16 туров набрали 35 баллов.

