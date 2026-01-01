Другие новости01 января 2026, 11:48 | Обновлено 01 января 2026, 11:49
Артем Милевский обратился к болельщикам
Экс-игрок «Динамо» поздравил фанатов футбола с Новым годом
01 января 2026, 11:48 | Обновлено 01 января 2026, 11:49
Экс-нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский поздравил фанатов с наступившим 2026 годом:
«Всем привет. С новым годом. желаю здоровья, такую погодку сегодня заказал, класс. Всего самого лучшего, дорогие, до встречи. Сегодня Boxing Day продолжается, смотри футбол, болеем за своих. Всем самого желаемого, то что вы себе желаете пусть сбудется в новом году», – сказал бывший бомбардир столичного гранда.
Ранее Артем Милевский признался, почему не стал как Роналду.
