В Шахтер из заграничного клуба вернулся бразильский легионер
Арендное соглашение по Майкону с «Коринтиансом» подошло к концу
Арендное соглашение между «Коринтиансом» и донецким «Шахтером» по бразильскому хавбеку Майкону.
28-летний футболист выступает за бразильский клуб с 2023 года, несколько раз «Коринтианс» продлевал аренду игрока, за которую, по информации ряда бразильских СМИ, имеет задолженость перед «горняками».
Теперь Майкон является игроком «Шахтера». Его будущее все еще неизвестно. В текущем сезоне полузащитник провел 43 матча, в которых успел отличиться тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.
Ранее сообщалось о том, что стали известны подробности переговоров «Шахтера» и «Коринтианс»а по Майкону.
