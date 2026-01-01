Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Шахтер из заграничного клуба вернулся бразильский легионер
Украина. Премьер лига
01 января 2026, 13:09 | Обновлено 01 января 2026, 13:10
922
0

В Шахтер из заграничного клуба вернулся бразильский легионер

Арендное соглашение по Майкону с «Коринтиансом» подошло к концу

01 января 2026, 13:09 | Обновлено 01 января 2026, 13:10
922
0
В Шахтер из заграничного клуба вернулся бразильский легионер
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкон

Арендное соглашение между «Коринтиансом» и донецким «Шахтером» по бразильскому хавбеку Майкону.

28-летний футболист выступает за бразильский клуб с 2023 года, несколько раз «Коринтианс» продлевал аренду игрока, за которую, по информации ряда бразильских СМИ, имеет задолженость перед «горняками».

Теперь Майкон является игроком «Шахтера». Его будущее все еще неизвестно. В текущем сезоне полузащитник провел 43 матча, в которых успел отличиться тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что стали известны подробности переговоров «Шахтера» и «Коринтианс»а по Майкону.

По теме:
Именитый клуб получил трансферный бан. Известны подробности
Африканский голеадор: Рух определился с лучшим игроком 2025 года
Козловский дерзко отреагировал на отставку Лупашко: «Это лучше...»
Майкон де Андраде Барберан Коринтианс Шахтер Донецк аренда игрока чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Бразилии по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Луис ЭНРИКЕ: «Если вы продаете его, то я покину ПСЖ»
Футбол | 01 января 2026, 09:14 0
Луис ЭНРИКЕ: «Если вы продаете его, то я покину ПСЖ»
Луис ЭНРИКЕ: «Если вы продаете его, то я покину ПСЖ»

Тренер хочет сохранить Витинью

Уже сегодня гранд АПЛ попрощается с тренером. Известна причина
Футбол | 01 января 2026, 12:10 0
Уже сегодня гранд АПЛ попрощается с тренером. Известна причина
Уже сегодня гранд АПЛ попрощается с тренером. Известна причина

В отношениях руководства «Челси» и Энцо Марески возникли проблемы

Довбик может остаться в Италии. На него нацелился клуб-сенсация
Футбол | 01.01.2026, 10:28
Довбик может остаться в Италии. На него нацелился клуб-сенсация
Довбик может остаться в Италии. На него нацелился клуб-сенсация
Аль-Шейх отказался от Усика после его поступка. Что случилось?
Бокс | 01.01.2026, 10:18
Аль-Шейх отказался от Усика после его поступка. Что случилось?
Аль-Шейх отказался от Усика после его поступка. Что случилось?
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Футбол | 01.01.2026, 06:12
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Вратаря сборной Украины решил купить один из крупнейших клубов в истории
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик открывает новый рынок. Украинец сменит промоутеров
Усик открывает новый рынок. Украинец сменит промоутеров
30.12.2025, 19:11 3
Бокс
Мадридский Реал принял решение купить вратаря
Мадридский Реал принял решение купить вратаря
30.12.2025, 10:12 7
Футбол
ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова
ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова
30.12.2025, 08:17 20
Футбол
Конец невероятной серии. Арсенал дома уничтожил Астон Виллу
Конец невероятной серии. Арсенал дома уничтожил Астон Виллу
31.12.2025, 00:16 11
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Большой камбэк США, 9 шайб и хет-трик у Канады
Молодежный ЧМ по хоккею. Большой камбэк США, 9 шайб и хет-трик у Канады
30.12.2025, 09:59
Хоккей
Усик окончательно определился, сколько еще лет он будет на ринге
Усик окончательно определился, сколько еще лет он будет на ринге
31.12.2025, 05:32 1
Бокс
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на аукцион
01.01.2026, 07:44 2
Футбол
Довбик отказал Эвертону и определился с чемпионатом, где продолжит карьеру
Довбик отказал Эвертону и определился с чемпионатом, где продолжит карьеру
30.12.2025, 08:11 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем