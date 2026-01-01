В Шахтер из заграничного клуба вернулся бразильский легионер

Арендное соглашение между «Коринтиансом» и донецким «Шахтером» по бразильскому хавбеку Майкону.

28-летний футболист выступает за бразильский клуб с 2023 года, несколько раз «Коринтианс» продлевал аренду игрока, за которую, по информации ряда бразильских СМИ, имеет задолженость перед «горняками».

Теперь Майкон является игроком «Шахтера». Его будущее все еще неизвестно. В текущем сезоне полузащитник провел 43 матча, в которых успел отличиться тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что стали известны подробности переговоров «Шахтера» и «Коринтианс»а по Майкону.