Стали известны подробности переговоров Шахтера и Коринтианса по Майкону

Бразильский «Коринтианс» в последние часы получил позитивный сигнал от донецкого «Шахтера» для продвижения в переговорах о полноценном трансфере бразильского хавбека Майкона, сообщает ESPN.

После того как две недели назад новый запрос на аренду был отклонен, «Тимау» теперь спешит закрыть именно окончательный переход еще до Рождества. Переговоры находятся на продвинутой стадии.

Опорный полузащитник должен по взаимному согласию расторгнуть контракт с украинским клубом. «Шахтер» сохранит 50% экономических прав на игрока, а остальные 50% останутся у «альвинегрос», которые уже подготовили для футболиста новый контракт до 2028 года.

Несмотря на устную договоренность между всеми сторонами, «Шахтер» сообщил, что не откажется от получения задолженной суммы за два последних арендных периода игрока – в общей сложности 1 млн евро (6,5 млн реалов).

28-летний Майкон пользуется доверием Доривала Жуниора, и это стало решающим на финише сезона. Он был капитаном команды и основным игроком, что позволило завоевать титул Кубка Бразилии в противостоянии с «Васко да Гама».