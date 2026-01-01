Новости для Довбика: в Рому может перебраться лучший бомбардир АПЛ
Мохамед Салах может усилить римский клуб
Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах может продолжить карьеру в римской «Роме». Об этом сообщает La Repubblica.
По информации источника, итальянский клуб рассматривает возможность полугодичной аренды 33-летнего футболиста. Главным препятствием является зарплата игрока – 400 тысяч фунтов в неделю.
По итогам прошлого сезона Английской Премьер-лиги Салах стал ее лучшим бомбардиром с 29 забитыми мячами.
В «Роме» выступает украинский нападающий Артем Довбик.
Ранее сообщалось о том, что на Довбика нацелился итальянский клуб-сенсация.
