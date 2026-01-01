Новости для Довбика: в Рому может перебраться лучший бомбардир АПЛ

Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах может продолжить карьеру в римской «Роме». Об этом сообщает La Repubblica.

По информации источника, итальянский клуб рассматривает возможность полугодичной аренды 33-летнего футболиста. Главным препятствием является зарплата игрока – 400 тысяч фунтов в неделю.

По итогам прошлого сезона Английской Премьер-лиги Салах стал ее лучшим бомбардиром с 29 забитыми мячами.

В «Роме» выступает украинский нападающий Артем Довбик.

