Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Новости для Довбика: в Рому может перебраться лучший бомбардир АПЛ
Италия
01 января 2026, 10:55 | Обновлено 01 января 2026, 11:43
Мохамед Салах может усилить римский клуб

Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах может продолжить карьеру в римской «Роме». Об этом сообщает La Repubblica.

По информации источника, итальянский клуб рассматривает возможность полугодичной аренды 33-летнего футболиста. Главным препятствием является зарплата игрока – 400 тысяч фунтов в неделю.

По итогам прошлого сезона Английской Премьер-лиги Салах стал ее лучшим бомбардиром с 29 забитыми мячами.

В «Роме» выступает украинский нападающий Артем Довбик.

Ранее сообщалось о том, что на Довбика нацелился итальянский клуб-сенсация.

Даниил Кирияка Источник: La Repubblica
