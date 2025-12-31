Парадокс по-африкански. Билеты на КАН раскуплены, а трибуны почти пустые

С 21 декабря 2025 года по 18 января 2026 года в Марокко проходит 35-й розыгрыш Кубка африканских наций – наиболее престижного турнира среди национальных сборных на этом континенте.

Исторически так сложилось, что на Кубке африканских наций болельщики никогда не были проблемой для организаторов. Практически перед каждым поединком любого из турниров зрелище прибывающих на стадион автобусов национальных сборных на фоне огромного количества фанатов являлось чем-то абсолютно привычным, если не сказать обыденным. Для Африки футбол давно стал чем-то большим, чем просто игра и развлечение. Именно поэтому для тамошних болельщиков кумирами становятся не только общепризнанные звезды мирового футбола, как Мохамед Салах, Ашраф Хакими или Калиду Кулибали, но и все остальные исполнители, добившиеся права представлять свою страну на уровне национальной сборной.

Все дело в том, что для африканских фанатов игроки национальных сборных априори являются своего рода символами процветания – теми, кто добился успеха, живет в безбедной и спокойной Европе, осуществив мечту миллионов других босоногих мальчишек, бегающих с утра до ночи по раскаленному песку и надеющихся в один из дней получить свой заветный шанс…

Именно поэтому на таком турнире как Кубок африканских наций исторически не возникало серьезных проблем с таким явлением как хорошая посещаемость матчей. Однако так было ранее, а на турнире в Марокко ситуация другая, и даже по телевизору зрители могут заметить, что на ряде матчей стадионы выглядят полупустыми. Парадоксальности ситуации добавляет тот факт, что виной всему вовсе не дороговизна билетов, что стало настоящим бичом клубного чемпионата мира-2025 в США и рискует превратиться в аналогичную проблему уже на чемпионате мира-2026, финальная часть которого пройдет на полях все тех же США, а также Канады и Мексики.

Если говорить чисто с технической точки зрения, то ситуация выглядит так, что практически все билеты (речь как минимум о 90-95% от их общего количества) распроданы, однако почему же тогда арены буквально зияют пустотой?

Как сообщают обозреватели L'Équipe, проблема полупустых стадионов на матчах Кубка африканских наций-2025 связана с черным рынком. Авторитетная французская газета, со ссылкой на собственные источники информации, близкие к организаторам, утверждает, что африканские перекупщики оформили выкуп большого числа билетов, однако не предвидели факта внедрения изменений в систему по борьбе с этим неприглядным явлением. С появлением мобильных приложений, таких как Afcon Ticket, перепродажа билетов стала не таким уж и простым делом, как прежде, по причине чего у онлайн-спекулянтов на руках оказалось огромное количество нереализованных билетов.

Getty Images

Все это привело к возникновению абсолютно парадоксальных ситуаций, как на матче сборных Алжира и Судана в Рабате, который завершился победой «лис пустыни» со счетом 3:0 (дубль на свой счет записал Рияд Марез, ныне выступающий в Саудовской Аравии за Аль-Ахли). Праздновать убедительную победу и яркий старт на турнире алжирским футболистам пришлось перед 16 тысячами болельщиков, хотя накануне организаторы сообщали, что на стадионе Мулай Хассан, который вмещает 22 тысячи зрителей, будет тотальный аншлаг. Узнав о проблеме, чиновники Алжирской федерации футбола утром в день матча перед отелем Rabat Marriott Hotel даже прибегли к бесплатной раздаче билетов, потребовав от организаторов устранить позорную проблему, возникшую по причине действий перекупщиков.

На “черном рынке” цены на билеты на некоторые матчи Кубка африканских наций-2025 достигли абсолютно абсурдного уровня – выросли до 500 евро за место, номинальная цена за которое составляет 50 евро. Нельзя сказать, что организаторы совсем не подготовились к подобного рода ситуациям. Они осознавали, что более-менее легальная система по перепродаже билетов на матчи турнира все-таки необходима, так как отнюдь не у всех болельщиков удается, в конечном итоге, прибыть на турнир, а терять деньги и билет никто не пожелает. По этой причине в сентябре было создано приложение, позволяющее перепродавать билеты на матчи КАН-2025 из рук в руки, однако оно требует обязательного создания учетной записи и предоставления документов, удостоверяющих личность. Это решение было необходимо, чтобы обезопасить покупателей таких билетов от подделок, а также для контроля за потоком тиккетов на турнире в Марокко.

Подобная инициатива, которая исходила, прежде всего, от марокканских властей, встретила беспокойство в ряде других стран Африки. Дело в том, что повышение уровня “легальности” в вопросах перепродажи билетов привело к еще большему удорожанию стоимости тиккетов, перепродаваемых из рук в руки. Традиционный “черный рынок” оказался на обочине этих нововведений, да еще и во многом понес непредвиденные финансовые потери, а те, кто решил зарегистрироваться, так скажем, по всем требованиям закона, быстро осознали, что являются своего рода монополистами. Последнее быстро повлекло за собой рост цен на билеты, приобрести которые через кассы стадионов или в онлайн-продаже у организаторов было уже просто невозможно по причине их отсутствия.

Не слишком-то вступилась за интересы рядовых болельщиков и Африканская конфедерация футбола, руководство которой имеет весьма непростые отношения с коллегами из Королевской марокканской футбольной федерации. Чиновники из “больших кабинетов” африканского футбола решили не вмешиваться в систему, в рамках которой марокканские правоохранительные органы развернули масштабную борьбу с перекупщиками и нелегальным рынком билетов на матчи КАН-2025. Например, на минувшей неделе в СМИ сообщалось, что полиция Марокко ликвидировала незаконную сеть спекулянтов, арестовав восьмерых фигурантов.

Вот и получается, что формально организаторы уже отчитываются об увеличении посещаемости матчей турнира на 50,6% по сравнению с предыдущим турниром, проходившим в 2023 году на полях Кот-д'Ивуара. Однако на практике большинство этих “аншлагов” являются откровенно фиктивными, оставляя в целом довольно мрачное впечатление от организации турнира и заботе о болельщиках, оказавшихся буквально заложниками всей этой парадоксальной ситуации…

Текст: meta.ua