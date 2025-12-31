Успех звездного Аль-Хиляля и команды Бензема. Кто лидирует в Сауд. Аравии?
Вечером 31 декабря в Саудовской Аравии завершился 12-й тур
Вечером 31 декабря сыграны заключительные три матча 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
В этот игровой день победы одержали звездные команды Аль-Хиляль и Аль-Иттихад.
Аль-Иттихад с Каримом Бензема на острие атаки в гостях переиграл Неом (3:1).
Аль-Хиляль на выезде нанес поражение команде Аль-Холуд (3:1), дубль оформил Тео Эрнандес, также забил Милинкович-Савич.
Аль-Кадисия вошла в топ-5, переиграв Аль-Шабаб (3:2), бывший клуб украинского голкипера Георгия Бущана.
Лидирует в саудовском чемпионате Аль-Наср, за который выступает звездный форвард Криштиану Роналду.
Топ-6: Аль-Наср (31 очко), Аль-Хиляль (29), Аль-Таавун (28), Аль-Ахли (22), Аль-Кадисия (21), Аль-Иттихад (20).
Чемпионат Саудовской Аравии
12-й тур, 31 декабря 2025
Неом СК – Аль-Иттихад – 1:3
Голы: Бенрахма 27 – Рожер Фернандеш, 14, Бергвейн, 68, Аль-Гамди, 90+6
Аль-Холуд – Аль-Хиляль – 1:3
Голы: Энрике, 45+5 (пен) – Милинкович-Савич, 45, Тео Эрнандес, 61, 84
Аль-Шабаб – Аль-Кадисия – 2:3
Голы: Браунхилл, 61, Карраско, 90+2 (пен) – Ретеги, 12, Кіньйонес, 31 (пен), Нандес, 41
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Наср Эр-Рияд
|11
|10
|1
|0
|35 - 7
|02.01.26 19:30 Аль-Ахли Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд30.12.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд27.12.25 Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Аль-Ахдуд23.11.25 Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Аль-Халидж08.11.25 Неом 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд01.11.25 Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Фейха
|31
|2
|Аль-Хиляль
|11
|9
|2
|0
|30 - 12
|04.01.26 19:30 Дамак - Аль-Хиляль31.12.25 Аль-Холуд 1:3 Аль-Хиляль26.12.25 Аль-Хиляль 3:2 Аль-Халидж22.11.25 Аль-Хиляль 2:1 Аль-Фатех07.11.25 Аль-Наджма 2:4 Аль-Хиляль31.10.25 Аль-Хиляль 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд
|29
|3
|Аль-Таавун
|11
|9
|1
|1
|27 - 13
|03.01.26 19:30 Аль-Иттихад - Аль-Таавун29.12.25 Аль-Таавун 1:0 Аль-Наджма26.12.25 Аль-Холуд 0:2 Аль-Таавун23.11.25 Аль-Таавун 1:1 Неом07.11.25 Аль-Фатех 2:5 Аль-Таавун01.11.25 Аль-Таавун 2:0 Аль-Кадaсиа
|28
|4
|Аль-Ахли Джидда
|11
|6
|4
|1
|15 - 8
|02.01.26 19:30 Аль-Ахли Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд30.12.25 Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Фейха26.12.25 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахли Джидда21.11.25 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Кадaсиа08.11.25 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Ахли Джидда30.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Рияд
|22
|5
|Аль-Кадaсиа
|11
|6
|3
|2
|20 - 12
|04.01.26 19:30 Аль-Кадaсиа - Аль-Рияд31.12.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:3 Аль-Кадaсиа27.12.25 Аль-Кадaсиа 1:1 Дамак21.11.25 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Кадaсиа06.11.25 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Холуд01.11.25 Аль-Таавун 2:0 Аль-Кадaсиа
|21
|6
|Аль-Иттихад
|11
|6
|2
|3
|22 - 16
|03.01.26 19:30 Аль-Иттихад - Аль-Таавун31.12.25 Неом 1:3 Аль-Иттихад27.12.25 Аль-Иттихад 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд21.11.25 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Рияд08.11.25 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Ахли Джидда01.11.25 Аль-Халидж 4:4 Аль-Иттихад
|20
|7
|Неом
|11
|5
|2
|4
|16 - 18
|04.01.26 17:05 Аль-Хазм - Неом31.12.25 Неом 1:3 Аль-Иттихад25.12.25 Неом 2:1 Аль-Наджма23.11.25 Аль-Таавун 1:1 Неом08.11.25 Неом 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд30.10.25 Аль-Холуд 2:3 Неом
|17
|8
|Аль-Иттифак
|11
|4
|4
|3
|17 - 20
|02.01.26 16:35 Аль-Иттифак - Аль-Ахдуд30.12.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд25.12.25 Аль-Рияд 0:2 Аль-Иттифак22.11.25 Аль-Иттифак 3:2 Аль-Фейха08.11.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Иттифак31.10.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Хазм
|16
|9
|Аль-Халидж
|11
|4
|2
|5
|24 - 19
|02.01.26 15:30 Аль-Наджма - Аль-Халидж29.12.25 Аль-Халидж 0:1 Аль-Фатех26.12.25 Аль-Хиляль 3:2 Аль-Халидж23.11.25 Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Аль-Халидж06.11.25 Аль-Хазм 1:4 Аль-Халидж01.11.25 Аль-Халидж 4:4 Аль-Иттихад
|14
|10
|Аль-Хазм
|11
|3
|4
|4
|10 - 15
|04.01.26 17:05 Аль-Хазм - Неом29.12.25 Аль-Рияд 1:2 Аль-Хазм25.12.25 Аль-Фейха 0:0 Аль-Хазм21.11.25 Аль-Холуд 1:2 Аль-Хазм06.11.25 Аль-Хазм 1:4 Аль-Халидж31.10.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Хазм
|13
|11
|Аль-Фейха
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|03.01.26 16:55 Аль-Фейха - Аль-Холуд30.12.25 Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Фейха25.12.25 Аль-Фейха 0:0 Аль-Хазм22.11.25 Аль-Иттифак 3:2 Аль-Фейха07.11.25 Аль-Фейха 2:0 Аль-Ахдуд01.11.25 Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Фейха
|12
|12
|Аль-Фатех
|11
|3
|2
|6
|13 - 22
|03.01.26 15:10 Аль-Фатех - Аль-Шабаб Эр-Рияд29.12.25 Аль-Халидж 0:1 Аль-Фатех26.12.25 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахли Джидда22.11.25 Аль-Хиляль 2:1 Аль-Фатех07.11.25 Аль-Фатех 2:5 Аль-Таавун30.10.25 Дамак 1:1 Аль-Фатех
|11
|13
|Аль-Холуд
|11
|3
|0
|8
|14 - 22
|03.01.26 16:55 Аль-Фейха - Аль-Холуд31.12.25 Аль-Холуд 1:3 Аль-Хиляль26.12.25 Аль-Холуд 0:2 Аль-Таавун21.11.25 Аль-Холуд 1:2 Аль-Хазм06.11.25 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Холуд30.10.25 Аль-Холуд 2:3 Неом
|9
|14
|Дамак
|11
|1
|6
|4
|10 - 18
|04.01.26 19:30 Дамак - Аль-Хиляль30.12.25 Аль-Ахдуд 0:1 Дамак27.12.25 Аль-Кадaсиа 1:1 Дамак22.11.25 Дамак 0:0 Аль-Наджма06.11.25 Аль-Рияд 1:1 Дамак30.10.25 Дамак 1:1 Аль-Фатех
|9
|15
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|11
|1
|5
|5
|9 - 16
|03.01.26 15:10 Аль-Фатех - Аль-Шабаб Эр-Рияд31.12.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:3 Аль-Кадaсиа27.12.25 Аль-Иттихад 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд23.11.25 Аль-Ахдуд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд08.11.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Иттифак31.10.25 Аль-Хиляль 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд
|8
|16
|Аль-Рияд
|11
|2
|2
|7
|11 - 23
|04.01.26 19:30 Аль-Кадaсиа - Аль-Рияд29.12.25 Аль-Рияд 1:2 Аль-Хазм25.12.25 Аль-Рияд 0:2 Аль-Иттифак21.11.25 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Рияд06.11.25 Аль-Рияд 1:1 Дамак30.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Рияд
|8
|17
|Аль-Ахдуд
|11
|1
|2
|8
|9 - 22
|02.01.26 16:35 Аль-Иттифак - Аль-Ахдуд30.12.25 Аль-Ахдуд 0:1 Дамак27.12.25 Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Аль-Ахдуд23.11.25 Аль-Ахдуд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд07.11.25 Аль-Фейха 2:0 Аль-Ахдуд31.10.25 Аль-Ахдуд 2:1 Аль-Наджма
|5
|18
|Аль-Наджма
|11
|0
|1
|10
|8 - 23
|02.01.26 15:30 Аль-Наджма - Аль-Халидж29.12.25 Аль-Таавун 1:0 Аль-Наджма25.12.25 Неом 2:1 Аль-Наджма22.11.25 Дамак 0:0 Аль-Наджма07.11.25 Аль-Наджма 2:4 Аль-Хиляль31.10.25 Аль-Ахдуд 2:1 Аль-Наджма
|1
События матча
