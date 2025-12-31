Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  Успех звездного Аль-Хиляля и команды Бензема. Кто лидирует в Сауд. Аравии?
Чемпионат Саудовской Аравии
Неом
31.12.2025 17:25 – FT 1 : 3
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия
31 декабря 2025, 22:12 | Обновлено 31 декабря 2025, 22:30
99
0

Успех звездного Аль-Хиляля и команды Бензема. Кто лидирует в Сауд. Аравии?

Вечером 31 декабря в Саудовской Аравии завершился 12-й тур

Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Вечером 31 декабря сыграны заключительные три матча 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

В этот игровой день победы одержали звездные команды Аль-Хиляль и Аль-Иттихад.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Аль-Иттихад с Каримом Бензема на острие атаки в гостях переиграл Неом (3:1).

Аль-Хиляль на выезде нанес поражение команде Аль-Холуд (3:1), дубль оформил Тео Эрнандес, также забил Милинкович-Савич.

Аль-Кадисия вошла в топ-5, переиграв Аль-Шабаб (3:2), бывший клуб украинского голкипера Георгия Бущана.

Лидирует в саудовском чемпионате Аль-Наср, за который выступает звездный форвард Криштиану Роналду.

Топ-6: Аль-Наср (31 очко), Аль-Хиляль (29), Аль-Таавун (28), Аль-Ахли (22), Аль-Кадисия (21), Аль-Иттихад (20).

Чемпионат Саудовской Аравии

12-й тур, 31 декабря 2025

Неом СК – Аль-Иттихад – 1:3

Голы: Бенрахма 27 – Рожер Фернандеш, 14, Бергвейн, 68, Аль-Гамди, 90+6

Аль-Холуд – Аль-Хиляль – 1:3

Голы: Энрике, 45+5 (пен) – Милинкович-Савич, 45, Тео Эрнандес, 61, 84

Аль-Шабаб – Аль-Кадисия – 2:3

Голы: Браунхилл, 61, Карраско, 90+2 (пен) – Ретеги, 12, Кіньйонес, 31 (пен), Нандес, 41

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Наср Эр-Рияд 11 10 1 0 35 - 7 02.01.26 19:30 Аль-Ахли Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд30.12.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд27.12.25 Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Аль-Ахдуд23.11.25 Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Аль-Халидж08.11.25 Неом 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд01.11.25 Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Фейха 31
2 Аль-Хиляль 11 9 2 0 30 - 12 04.01.26 19:30 Дамак - Аль-Хиляль31.12.25 Аль-Холуд 1:3 Аль-Хиляль26.12.25 Аль-Хиляль 3:2 Аль-Халидж22.11.25 Аль-Хиляль 2:1 Аль-Фатех07.11.25 Аль-Наджма 2:4 Аль-Хиляль31.10.25 Аль-Хиляль 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд 29
3 Аль-Таавун 11 9 1 1 27 - 13 03.01.26 19:30 Аль-Иттихад - Аль-Таавун29.12.25 Аль-Таавун 1:0 Аль-Наджма26.12.25 Аль-Холуд 0:2 Аль-Таавун23.11.25 Аль-Таавун 1:1 Неом07.11.25 Аль-Фатех 2:5 Аль-Таавун01.11.25 Аль-Таавун 2:0 Аль-Кадaсиа 28
4 Аль-Ахли Джидда 11 6 4 1 15 - 8 02.01.26 19:30 Аль-Ахли Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд30.12.25 Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Фейха26.12.25 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахли Джидда21.11.25 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Кадaсиа08.11.25 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Ахли Джидда30.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Рияд 22
5 Аль-Кадaсиа 11 6 3 2 20 - 12 04.01.26 19:30 Аль-Кадaсиа - Аль-Рияд31.12.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:3 Аль-Кадaсиа27.12.25 Аль-Кадaсиа 1:1 Дамак21.11.25 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Кадaсиа06.11.25 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Холуд01.11.25 Аль-Таавун 2:0 Аль-Кадaсиа 21
6 Аль-Иттихад 11 6 2 3 22 - 16 03.01.26 19:30 Аль-Иттихад - Аль-Таавун31.12.25 Неом 1:3 Аль-Иттихад27.12.25 Аль-Иттихад 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд21.11.25 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Рияд08.11.25 Аль-Иттихад 0:1 Аль-Ахли Джидда01.11.25 Аль-Халидж 4:4 Аль-Иттихад 20
7 Неом 11 5 2 4 16 - 18 04.01.26 17:05 Аль-Хазм - Неом31.12.25 Неом 1:3 Аль-Иттихад25.12.25 Неом 2:1 Аль-Наджма23.11.25 Аль-Таавун 1:1 Неом08.11.25 Неом 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд30.10.25 Аль-Холуд 2:3 Неом 17
8 Аль-Иттифак 11 4 4 3 17 - 20 02.01.26 16:35 Аль-Иттифак - Аль-Ахдуд30.12.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд25.12.25 Аль-Рияд 0:2 Аль-Иттифак22.11.25 Аль-Иттифак 3:2 Аль-Фейха08.11.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Иттифак31.10.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Хазм 16
9 Аль-Халидж 11 4 2 5 24 - 19 02.01.26 15:30 Аль-Наджма - Аль-Халидж29.12.25 Аль-Халидж 0:1 Аль-Фатех26.12.25 Аль-Хиляль 3:2 Аль-Халидж23.11.25 Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Аль-Халидж06.11.25 Аль-Хазм 1:4 Аль-Халидж01.11.25 Аль-Халидж 4:4 Аль-Иттихад 14
10 Аль-Хазм 11 3 4 4 10 - 15 04.01.26 17:05 Аль-Хазм - Неом29.12.25 Аль-Рияд 1:2 Аль-Хазм25.12.25 Аль-Фейха 0:0 Аль-Хазм21.11.25 Аль-Холуд 1:2 Аль-Хазм06.11.25 Аль-Хазм 1:4 Аль-Халидж31.10.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Хазм 13
11 Аль-Фейха 11 3 3 5 11 - 15 03.01.26 16:55 Аль-Фейха - Аль-Холуд30.12.25 Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Фейха25.12.25 Аль-Фейха 0:0 Аль-Хазм22.11.25 Аль-Иттифак 3:2 Аль-Фейха07.11.25 Аль-Фейха 2:0 Аль-Ахдуд01.11.25 Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Фейха 12
12 Аль-Фатех 11 3 2 6 13 - 22 03.01.26 15:10 Аль-Фатех - Аль-Шабаб Эр-Рияд29.12.25 Аль-Халидж 0:1 Аль-Фатех26.12.25 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахли Джидда22.11.25 Аль-Хиляль 2:1 Аль-Фатех07.11.25 Аль-Фатех 2:5 Аль-Таавун30.10.25 Дамак 1:1 Аль-Фатех 11
13 Аль-Холуд 11 3 0 8 14 - 22 03.01.26 16:55 Аль-Фейха - Аль-Холуд31.12.25 Аль-Холуд 1:3 Аль-Хиляль26.12.25 Аль-Холуд 0:2 Аль-Таавун21.11.25 Аль-Холуд 1:2 Аль-Хазм06.11.25 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Холуд30.10.25 Аль-Холуд 2:3 Неом 9
14 Дамак 11 1 6 4 10 - 18 04.01.26 19:30 Дамак - Аль-Хиляль30.12.25 Аль-Ахдуд 0:1 Дамак27.12.25 Аль-Кадaсиа 1:1 Дамак22.11.25 Дамак 0:0 Аль-Наджма06.11.25 Аль-Рияд 1:1 Дамак30.10.25 Дамак 1:1 Аль-Фатех 9
15 Аль-Шабаб Эр-Рияд 11 1 5 5 9 - 16 03.01.26 15:10 Аль-Фатех - Аль-Шабаб Эр-Рияд31.12.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:3 Аль-Кадaсиа27.12.25 Аль-Иттихад 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд23.11.25 Аль-Ахдуд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд08.11.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Иттифак31.10.25 Аль-Хиляль 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд 8
16 Аль-Рияд 11 2 2 7 11 - 23 04.01.26 19:30 Аль-Кадaсиа - Аль-Рияд29.12.25 Аль-Рияд 1:2 Аль-Хазм25.12.25 Аль-Рияд 0:2 Аль-Иттифак21.11.25 Аль-Иттихад 2:1 Аль-Рияд06.11.25 Аль-Рияд 1:1 Дамак30.10.25 Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Рияд 8
17 Аль-Ахдуд 11 1 2 8 9 - 22 02.01.26 16:35 Аль-Иттифак - Аль-Ахдуд30.12.25 Аль-Ахдуд 0:1 Дамак27.12.25 Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Аль-Ахдуд23.11.25 Аль-Ахдуд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд07.11.25 Аль-Фейха 2:0 Аль-Ахдуд31.10.25 Аль-Ахдуд 2:1 Аль-Наджма 5
18 Аль-Наджма 11 0 1 10 8 - 23 02.01.26 15:30 Аль-Наджма - Аль-Халидж29.12.25 Аль-Таавун 1:0 Аль-Наджма25.12.25 Неом 2:1 Аль-Наджма22.11.25 Дамак 0:0 Аль-Наджма07.11.25 Аль-Наджма 2:4 Аль-Хиляль31.10.25 Аль-Ахдуд 2:1 Аль-Наджма 1
Полная таблица

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Ахмед Аль-Гамди (Аль-Иттихад).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Стивен Бергвейн (Аль-Иттихад), асcист Мусса Диаби.
27’
ГОЛ ! Мяч забил Саид Бенрахма (Неом).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Рожер Фернандеш (Аль-Иттихад), асcист Стивен Бергвейн.
Лука МОДРИЧ: «Мне не нравится этот вопрос. Не знаю его как человека»
Финансовые рекорды Ливерпуля и новички МЮ: самые дорогие трансферы 2025-го
Трансфер мечты Лапорты. Барселона собирается бесплатно подписать топ-игрока
чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Иттихад Джидда Неом СК Карим Бензема Стивен Бергвейн Саид Бенрахма Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Холуд Аль-Хиляль Аль-Шабаб Аль-Кадисия Сергей Милинкович-Савич Тео Эрнандес Матео Ретеги Янник Феррейра Карраско Хулиан Киньонес
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
