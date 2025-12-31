Наполи не вернет своего топ-бомбардира в МЮ. Оформят трансфер

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
31 декабря 2025, 18:48 | Обновлено 31 декабря 2025, 18:49
Хойлунд останется в Неаполе

31 декабря 2025, 18:48 | Обновлено 31 декабря 2025, 18:49
Getty Images/Global Images Ukraine/ Расмус Хойлунд

Директор Наполи Джованни Манна заявил, что клуб уже считает форварда Расмуса Хойлунда своим игроком и не думает, что он вернется в Манчестер Юнайтед.

Клуб арендовал игрока с обязательством выкупа в случае выхода в Лигу чемпионов.

«Мы сделали все, чтобы подписать Расмуса, несмотря на конкуренцию. Оформить полноценный трансфер – это уже формальность. На этот момент мы видим это так», – сказал Манна.

Хойлунд после неудачного прошлого сезона в МЮ раскрылся в Наполи, забив 7 голов и сделав 3 ассиста в 19 матчах.

