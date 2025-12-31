Наполи не вернет своего топ-бомбардира в МЮ. Оформят трансфер
Хойлунд останется в Неаполе
Директор Наполи Джованни Манна заявил, что клуб уже считает форварда Расмуса Хойлунда своим игроком и не думает, что он вернется в Манчестер Юнайтед.
Клуб арендовал игрока с обязательством выкупа в случае выхода в Лигу чемпионов.
«Мы сделали все, чтобы подписать Расмуса, несмотря на конкуренцию. Оформить полноценный трансфер – это уже формальность. На этот момент мы видим это так», – сказал Манна.
Хойлунд после неудачного прошлого сезона в МЮ раскрылся в Наполи, забив 7 голов и сделав 3 ассиста в 19 матчах.
