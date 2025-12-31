Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Англия
31 декабря 2025, 20:32 | Обновлено 31 декабря 2025, 20:36
Челси готовится к увольнению тренера. У Марески осталось несколько матчей

Наставнику нужно исправлять ситуацию

По информации Sky Sports, Челси рассматривает возможность увольнения тренера Энцо Марески. Команда выиграла лишь раз за последние семь туров и занимает 5-е место в таблице в АПЛ.

Если в январе команда не исправит ситуацию, то клуб будет готов к смене наставника.

При этом первый месяц 2026 года будет для Синих напряженным – команда сыграет девять матчей в четырех разных турнирах.

Новый год начнется для команды 4 января с непростого выездного матча против Манчестер Сити, который набрал хорошую форму и закончил 2025 год восемью кряду победами.

