Все на позитиве. Юрий Вернидуб рассказал о желаниях на Новый год

Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Украина. Премьер лига
31 декабря 2025, 21:29 | Обновлено 31 декабря 2025, 21:34
Главный тренер Нефтчи встречает праздник в Азербайджане

ФК Нефтчи. Юрий Вернидуб

Украинский тренер Юрий Вернидуб, который три недели назад возглавил бакинский «Нефтчи», Новый год будет встречать в Азербайджане.

Звонок корреспондента Sport.ua застал Вернидуба в рабочем процессе в Баку. Однако он охотно ответил на несколько вопросов на новогоднюю тему.

– До какого возраста верили в Деда Мороза?

– (Смеется). Охо-хо. Уже и не вспомню. Хотя я понимал, что его нет, но верил. Долго писал открытки, а Дед Мороз выполнял указанные в них желания. Часто ли сбывались? Постоянно.

– Чего ждете от нового, 2026 года, как гражданин Украины и как футбольный тренер?

– Хочется, чтобы все было «на позитиве». Что касается ожиданий как гражданина Украины, то очень хотелось бы только одного: мира, добра и взаимопонимания. Чтобы все неприятности, связанные с войной, закончились. Самое главное сейчас для каждого из нас – стремиться к миру и верить в нашу победу.

Желаю всем гражданам Украины, чтобы они любили и ценили свою страну. Какой бы она ни была и что бы о ней ни говорили, но это наша Родина. Для нас она должна быть единой и неделимой.

А что касается футбола, то хотелось бы, чтобы сборная Украины пробилась в финальную часть чемпионата мира 2026, а наши клубы успешно выступали на евроарене. Несмотря на трудности, украинский футбол живет. Уверен, он возродится и, как прежде, заявит о себе на международной арене.

Юрий Вернидуб Новый год Нефтчи Баку чемпионат Азербайджана по футболу инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
