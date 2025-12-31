Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Турция
31 декабря 2025, 20:39 | Обновлено 31 декабря 2025, 20:43
Источник: информация об аренде Сикана в клуб Касымпаша не подтверждается

За игрой форварда следят клубы из Италии, Испании, Германии, Турции

Источник: информация об аренде Сикана в клуб Касымпаша не подтверждается
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан (справа)

Информация турецких СМИ о возможной аренде украинского форварда Данила Сикана в «Касымпашу» не подтверждается.

Интерес со стороны клуба и его тренера Эмре Белезоглу действительно есть, однако это далеко не единственный вариант для украинца.

Параллельно за Сиканом следят другие турецкие команды, а также клубы из топ-5 европейских чемпионатов (Италия, Испания, Германия) и Бенилюкса. Так что вряд ли он выберет аутсайдера турецкой Суперлиги.

Главная проблема Данила в текущем сезоне – потеря доверия после прихода нового главного тренера «Трабзонспора» Фатиха Текке. Украинский нападающий провел 13 матчей в Суперлиге, но лишь один раз вышел в стартовом составе на позиции левого вингера.

Контракт Сикана с «Трабзонспором» действует до лета 2029 года, так что у клуба есть время для поиска оптимального варианта использования футболиста.

Николай Степанов
