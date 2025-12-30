ФОТО. Итальянская журналистка обнажила роскошную грудь
Элеонора Инкардона поделилась своей красотой с миром
Известная итальянская спортивная журналистка и телеведущая Элеонора Инкардона опубликовала свежие снимки в Instagram.
На фото Инкардона позирует в элегантных и стильных образах, подчеркивая свою фигуру и красивую грудь.
Публикация собрала тысячи лайков и множество комплиментов в комментариях.
Подписчики отмечают не только эффектную внешность журналистки, но и ее харизму и уверенность.
Напомним, Элеонора Инкардона работает на DAZN и является одной из самых популярных спортивных журналисток мира.
