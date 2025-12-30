Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
30 декабря 2025, 23:06
ФОТО. Итальянская журналистка обнажила роскошную грудь

Элеонора Инкардона поделилась своей красотой с миром

ФОТО. Итальянская журналистка обнажила роскошную грудь
Instagram. Элеонора Инкардона

Известная итальянская спортивная журналистка и телеведущая Элеонора Инкардона опубликовала свежие снимки в Instagram.

На фото Инкардона позирует в элегантных и стильных образах, подчеркивая свою фигуру и красивую грудь.

Публикация собрала тысячи лайков и множество комплиментов в комментариях.

Подписчики отмечают не только эффектную внешность журналистки, но и ее харизму и уверенность.

Напомним, Элеонора Инкардона работает на DAZN и является одной из самых популярных спортивных журналисток мира.

