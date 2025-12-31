Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Португалия
Вратарь сборной Украины попал в десятку самых дорогих киперов планеты

Анатолий Трубин оценен в 28 млн евро

Вратарь сборной Украины попал в десятку самых дорогих киперов планеты
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Голкипер сборной Украины и лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин вошел в десятку самых дорогих вратарей мира по версии Transfermarkt. Украинец занял 10-е место в рейтинге с оценочной трансферной стоимостью 28 миллионов евро.

Лидером списка стал вратарь «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма, которого портал оценил в 45 млн евро.

Также в топ-10 вошли Диогу Кошта, Грегор Кобель, Барт Вербрюгген и Люка Шевалье.

В 2023 году «Бенфика» заплатила «Шахтеру» 10 миллионов евро за трансфер Трубина.

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин занял 37 позицию, его стоимость составляет 15 миллионов евро.

Топ-10 самых дорогих голкиперов мира по версии Transfermarkt

  1. Джанлуиджи Доннарумма (Манчестер Сити) – 45 млн евро
  2. Диогу Кошта (Порту) – 40 млн евро
  3. Грегор Кобель (Боруссия Д) – 40 млн евро
  4. Барт Вербрюгген (Брайтон) – 40 млн евро
  5. Люка Шевалье (ПСЖ) – 40 млн евро
  6. Миле Свилар (Рома) – 35 млн евро
  7. Давид Райя (Арсенал) – 32 млн евро
  8. Жоан Гарсия (Барселона) – 30 млн евро
  9. Гульельмо Викарио (Тоттенхэм) – 28 млн евро
  10. Анатолий Трубин (Бенфика) – 28 млн евро

....37. Андрей Лунин (Реал) – 15 млн евро

По теме:
Новая проблема Реала. Мбаппе получил серьезное повреждение колена
ТРУБИН: «Чемпионат мира – это цель. Не просто попасть, а и выйти из группы»
Лунин обратился к фанатам Реала: «Мы должны попробовать...»
Анатолий Трубин Бенфика чемпионат Португалии по футболу Transfermarkt Андрей Лунин Реал Мадрид
Дмитрий Олийченко Источник: Transfermarkt
