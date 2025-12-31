Вратарь сборной Украины попал в десятку самых дорогих киперов планеты

Голкипер сборной Украины и лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин вошел в десятку самых дорогих вратарей мира по версии Transfermarkt. Украинец занял 10-е место в рейтинге с оценочной трансферной стоимостью 28 миллионов евро.

Лидером списка стал вратарь «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма, которого портал оценил в 45 млн евро.

Также в топ-10 вошли Диогу Кошта, Грегор Кобель, Барт Вербрюгген и Люка Шевалье.

В 2023 году «Бенфика» заплатила «Шахтеру» 10 миллионов евро за трансфер Трубина.

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин занял 37 позицию, его стоимость составляет 15 миллионов евро.

Топ-10 самых дорогих голкиперов мира по версии Transfermarkt

Джанлуиджи Доннарумма (Манчестер Сити) – 45 млн евро Диогу Кошта (Порту) – 40 млн евро Грегор Кобель (Боруссия Д) – 40 млн евро Барт Вербрюгген (Брайтон) – 40 млн евро Люка Шевалье (ПСЖ) – 40 млн евро Миле Свилар (Рома) – 35 млн евро Давид Райя (Арсенал) – 32 млн евро Жоан Гарсия (Барселона) – 30 млн евро Гульельмо Викарио (Тоттенхэм) – 28 млн евро Анатолий Трубин (Бенфика) – 28 млн евро

....37. Андрей Лунин (Реал) – 15 млн евро