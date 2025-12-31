Анатолий ТРУБИН: «Ребров решил пожертвовать им»

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин вспомнил матч против Франции (0:4), где Сергей Ребров выпустил полурезервный состав.

«Это был выбор главного тренера. Жертвовать матчем или нет, это всегда решает тренер. Если говорить о самом поединке, то мы все понимаем силу Франции. Я понимал, что может быть много ударов, много моментов, и я был к этому готов. Когда соперник постоянно с мячом, постоянно атакует, ты все время в игре: варишься в эпизодах, реагируешь, постоянно чувствуешь ритм.

Лично для меня это даже легче, чем ситуация, когда твоя команда большую часть времени атакует, а ты стоишь без работы – и вдруг появляется один момент, в котором ты просто обязан быть готов», – сказал Трубин.