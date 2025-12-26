Президент украинского клуба: «Каждая тренировка начинается с молитвы»

Президент Пенуэла Юлий Морозов рассказал о необычном ритуале перед каждой тренировкой команды. Функционер объяснил такое решение

«Фактически каждая тренировка начинается с очень короткой молитвы. Пенуэл никогда не являлся частью какой-либо конкретной церкви или деноминации, но основатели больше из протестантского мира.

Это очень простая молитва незаученными словами. Все говорят «Аминь» и начинают тренировки. Фактически, после каждой тренировки есть минипроектик. Он называется тайм-аут и занимает от трех до десяти минут в зависимости от темперамента и вдохновения тренера», – сообщил Морозов.

ФК Пенуэл выступает во Второй лиге Украины. Клуб из Кривого Рога занимает 10 место в группе B Второй лиги Украины, имея в своем активе только 8 зачетных пунктов после 19 сыгранных матчей.