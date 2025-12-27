ВИДЕО. Как звезда Барселоны шокировал африканских детишек

Жюль Кунде превратил рождественские каникулы в футбольный праздник для детей в Бенине. Защитник «Барселоны» и сборной Франции показал, что даже во время отдыха не расстается с игрой.

Француз посетил Бенин – родину своего отца – и сыграл импровизированный матч с местными ребятами.

Кунде бегал босиком по песчаному полю, а колорита происходящему добавляли люди в деловых костюмах, периодически появлявшиеся в кадре.

Для юных футболистов эта встреча со звездой «Барселоны» стала незабываемым воспоминанием.