27 декабря 2025, 00:27
ВИДЕО. Как звезда Барселоны шокировал африканских детишек

Жюль Кунде подарил детям в Бенине незабываемые эмоции

ВИДЕО. Как звезда Барселоны шокировал африканских детишек
X. Жюль Кунде

Жюль Кунде превратил рождественские каникулы в футбольный праздник для детей в Бенине. Защитник «Барселоны» и сборной Франции показал, что даже во время отдыха не расстается с игрой.

Француз посетил Бенин – родину своего отца – и сыграл импровизированный матч с местными ребятами.

Кунде бегал босиком по песчаному полю, а колорита происходящему добавляли люди в деловых костюмах, периодически появлявшиеся в кадре.

Для юных футболистов эта встреча со звездой «Барселоны» стала незабываемым воспоминанием.

Максим Лапченко
