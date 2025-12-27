ВИДЕО. Как звезда Барселоны шокировал африканских детишек
Жюль Кунде подарил детям в Бенине незабываемые эмоции
Жюль Кунде превратил рождественские каникулы в футбольный праздник для детей в Бенине. Защитник «Барселоны» и сборной Франции показал, что даже во время отдыха не расстается с игрой.
Француз посетил Бенин – родину своего отца – и сыграл импровизированный матч с местными ребятами.
Кунде бегал босиком по песчаному полю, а колорита происходящему добавляли люди в деловых костюмах, периодически появлявшиеся в кадре.
Для юных футболистов эта встреча со звездой «Барселоны» стала незабываемым воспоминанием.
🚨𝗪𝗔𝗧𝗖𝗛: Jules Koundé spends his vacation playing beach football with some kids in Africa. 🇧🇯⚽️🏖️pic.twitter.com/z7IQ5aOSHU— Viralitity (@Viralitity) December 26, 2025
