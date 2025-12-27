ПАЛАМАРЧУК: «Надеюсь, в следующем сезоне будем играть в еврокубках»
Голкипер ЛНЗ рассказал о перспективах черкасской команды
Вратарь черкасского ЛНЗ Алексей Паламарчук рассказал о перспективах команды во второй половине сезона:
«Я долго шел к своей цели и рад, что удалось дойти. Меня никто не тянул и не помогал. Кто‑то сразу начинает свою карьеру с матчей в «вышке» или даже в еврокубках.
Я же прошел сам от начала и до конца все стадии украинского футбола: начиная с первенства области и чемпионата среди аматоров, потом Вторая лига, Первая лига, и сейчас УПЛ. Надеюсь, что в следующем году будут и еврокубки.
Может ли ЛНЗ прервать 33-летнюю победную серию Динамо и Шахтера в УПЛ? Все серии когда‑то прерываются. Мы хотим показать, что можно выигрывать национальные трофеи, будучи игроками не только Динамо или Шахтера».
