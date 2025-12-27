Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПАЛАМАРЧУК: «Надеюсь, в следующем сезоне будем играть в еврокубках»
Украина. Премьер лига
27 декабря 2025, 02:51 | Обновлено 27 декабря 2025, 03:18
48
0

ПАЛАМАРЧУК: «Надеюсь, в следующем сезоне будем играть в еврокубках»

Голкипер ЛНЗ рассказал о перспективах черкасской команды

27 декабря 2025, 02:51 | Обновлено 27 декабря 2025, 03:18
48
0
ПАЛАМАРЧУК: «Надеюсь, в следующем сезоне будем играть в еврокубках»
ФК ЛНЗ. Алексей Паламарчук

Вратарь черкасского ЛНЗ Алексей Паламарчук рассказал о перспективах команды во второй половине сезона:

«Я долго шел к своей цели и рад, что удалось дойти. Меня никто не тянул и не помогал. Кто‑то сразу начинает свою карьеру с матчей в «вышке» или даже в еврокубках.

Я же прошел сам от начала и до конца все стадии украинского футбола: начиная с первенства области и чемпионата среди аматоров, потом Вторая лига, Первая лига, и сейчас УПЛ. Надеюсь, что в следующем году будут и еврокубки.

Может ли ЛНЗ прервать 33-летнюю победную серию Динамо и Шахтера в УПЛ? Все серии когда‑то прерываются. Мы хотим показать, что можно выигрывать национальные трофеи, будучи игроками не только Динамо или Шахтера».

По теме:
НАЗАРИНА: «Цель – выиграть чемпионство, Шахтар должен быть чемпионом»
НАЗАРИНА: Туран требует играть агрессивнее, прессинговать после потери мяча
Леоненко включил только одного игрока Динамо в символическую сборную УПЛ
Алексей Паламарчук ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов Источник: Трибуна
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Известный футболист замешан в любовном треугольнике, предав друга
Футбол | 27 декабря 2025, 01:23 1
ФОТО. Известный футболист замешан в любовном треугольнике, предав друга
ФОТО. Известный футболист замешан в любовном треугольнике, предав друга

Никола Залевски успел натворить делов...

Следующий бой Усика: Лапин назвал неожиданного кандидата
Бокс | 26 декабря 2025, 03:47 0
Следующий бой Усика: Лапин назвал неожиданного кандидата
Следующий бой Усика: Лапин назвал неожиданного кандидата

Менеджер Александра раскрыл возможный вариант боя

Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков
Футбол | 26.12.2025, 08:34
Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков
Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков
Суркис по видеосвязи пригласил иностранного тренера в Динамо
Футбол | 26.12.2025, 10:32
Суркис по видеосвязи пригласил иностранного тренера в Динамо
Суркис по видеосвязи пригласил иностранного тренера в Динамо
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Футбол | 26.12.2025, 19:47
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона
Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона
25.12.2025, 01:02 1
Футбол
Новогодний подарок. Полесье оформило еще один громкий трансфер
Новогодний подарок. Полесье оформило еще один громкий трансфер
25.12.2025, 14:22 18
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Топовый трансфер. Полесье подписало полузащитника сборной
ОФИЦИАЛЬНО. Топовый трансфер. Полесье подписало полузащитника сборной
25.12.2025, 10:09 12
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Они – худшая команда УПЛ. Ему нужно уйти из футбола»
ЛЕОНЕНКО: «Они – худшая команда УПЛ. Ему нужно уйти из футбола»
26.12.2025, 07:00 4
Футбол
Изменился лидер в рейтинге лучших боксеров мира. Где теперь Усик?
Изменился лидер в рейтинге лучших боксеров мира. Где теперь Усик?
25.12.2025, 21:15 8
Бокс
ФЬЮРИ: «После Кличко бокс в Германии как бы умер. А теперь есть панчер»
ФЬЮРИ: «После Кличко бокс в Германии как бы умер. А теперь есть панчер»
26.12.2025, 00:23
Бокс
Деонтей Уайлдер принял сенсационное решение перед боем с Усиком
Деонтей Уайлдер принял сенсационное решение перед боем с Усиком
25.12.2025, 06:32
Бокс
Джошуа выступил с заявлением после брутального нокаута в бою с Полом
Джошуа выступил с заявлением после брутального нокаута в бою с Полом
25.12.2025, 17:43 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем