Украина. Премьер лига27 декабря 2025, 03:32 |
95
0
Шовковскому указали причину его увольнения. Он мало давал ему играть
Саленко считает, что бывший тренер киевлян мало привлекал Ярмоленко
27 декабря 2025, 03:32 |
95
0
Бывший футболист «Динамо» Олег Саленко считает, что одной из причин увольнения Александра Шовковского из «Динамо» стало то, что он мало привлекал легенду клуба Андрея Ярмоленко.
«Шовковский мало использовал Ярмоленко, когда это было очень нужно. Свой тайм он бы выдал на ура. Кто с головой – всегда на поле выделяется, даже несмотря на возраст.
В Динамо нет футболиста, который бы уверенно чувствовал себя в игре один на один, не говоря уже о том, чтобы обыграть двух-трех оппонентов», – сказал Олег Саленко.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 декабря 2025, 08:34 7
Легенда клуба – об Андрее Ярмоленко
Футбол | 26 декабря 2025, 11:19 70
Горняки откроют академию в Италии
Футбол | 27.12.2025, 01:36
Футбол | 26.12.2025, 19:47
Бокс | 26.12.2025, 10:42
Комментарии 0
Популярные новости
25.12.2025, 06:32
26.12.2025, 07:00 4
25.12.2025, 10:09 12
26.12.2025, 08:52 2
25.12.2025, 05:02
25.12.2025, 21:15 8
25.12.2025, 07:41 13
25.12.2025, 15:08 1