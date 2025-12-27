Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  4. Шовковскому указали причину его увольнения. Он мало давал ему играть
Украина. Премьер лига
27 декабря 2025, 03:32 |
Саленко считает, что бывший тренер киевлян мало привлекал Ярмоленко

ФК Динамо. Александр Шовковский

Бывший футболист «Динамо» Олег Саленко считает, что одной из причин увольнения Александра Шовковского из «Динамо» стало то, что он мало привлекал легенду клуба Андрея Ярмоленко.

«Шовковский мало использовал Ярмоленко, когда это было очень нужно. Свой тайм он бы выдал на ура. Кто с головой – всегда на поле выделяется, даже несмотря на возраст.

В Динамо нет футболиста, который бы уверенно чувствовал себя в игре один на один, не говоря уже о том, чтобы обыграть двух-трех оппонентов», – сказал Олег Саленко.

По теме:
НАЗАРИНА: «Цель – выиграть чемпионство, Шахтар должен быть чемпионом»
НАЗАРИНА: Туран требует играть агрессивнее, прессинговать после потери мяча
ПАЛАМАРЧУК: «Надеюсь, в следующем сезоне будем играть в еврокубках»
Олег Саленко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Андрей Ярмоленко
Дмитрий Олийченко Источник: Meta.ua
