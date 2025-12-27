Шовковскому указали причину его увольнения. Он мало давал ему играть

Бывший футболист «Динамо» Олег Саленко считает, что одной из причин увольнения Александра Шовковского из «Динамо» стало то, что он мало привлекал легенду клуба Андрея Ярмоленко.

«Шовковский мало использовал Ярмоленко, когда это было очень нужно. Свой тайм он бы выдал на ура. Кто с головой – всегда на поле выделяется, даже несмотря на возраст.

В Динамо нет футболиста, который бы уверенно чувствовал себя в игре один на один, не говоря уже о том, чтобы обыграть двух-трех оппонентов», – сказал Олег Саленко.