Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Испания
27 декабря 2025, 01:02 |
Беллингем выступил с неожиданным требованием к Реалу. Он разочаровал Куртуа

Британец хочет повышения зарплаты

Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем обратился к руководству клуба с требованием пересмотреть условия своего контракта и повысить заработную плату.

По информации источника, запрос англичанина прозвучал в непростой момент – на фоне нестабильной игры команды и неоднозначных выступлений самого футболиста. После блестящего дебютного сезона Бэллингем долго набирал форму из-за операции на плече и не сразу адаптировался к игровым схемам Хаби Алонсо. Отдельное недовольство игрока вызывает его позиция на поле: Джуд не хочет действовать глубоко в полузащите, предпочитая роль «десятки».

Ситуацию осложняет и активная позиция отца и агента футболиста, который регулярно контактирует с руководством клуба. В «Реале» пока не спешат идти навстречу, считая, что требование повышения зарплаты пока не соответствует спортивным результатам.

Джуд Беллингем Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига зарплаты
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
