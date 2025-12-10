Куртуа нашел главного виновника провалов Реала

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа стал главной фигурой громкого разговора в раздевалке после поражения от «Сельты».

По данным испанской прессы, голкипер жестко раскритиковал Джуда Беллингема за слабую игру и отсутствие должного отношения. Англичанин уже длительное время находится не в оптимальной форме, не выполняет требования Хаби Алонсо и демонстрирует только недовольство своим статусом.

Куртуа подчеркнул, что ни одно имя не может быть важнее командного результата, и призвал Беллингема вернуться к тому уровню профессионализма, с которым он начинал в Мадриде.