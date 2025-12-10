Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Куртуа нашел главного виновника провалов Реала
Испания
10 декабря 2025, 01:02 |
751
0

Куртуа нашел главного виновника провалов Реала

Тибо разочарован формой Беллингема

10 декабря 2025, 01:02 |
751
0
Куртуа нашел главного виновника провалов Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа стал главной фигурой громкого разговора в раздевалке после поражения от «Сельты».

По данным испанской прессы, голкипер жестко раскритиковал Джуда Беллингема за слабую игру и отсутствие должного отношения. Англичанин уже длительное время находится не в оптимальной форме, не выполняет требования Хаби Алонсо и демонстрирует только недовольство своим статусом.

Куртуа подчеркнул, что ни одно имя не может быть важнее командного результата, и призвал Беллингема вернуться к тому уровню профессионализма, с которым он начинал в Мадриде.

По теме:
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Две команды гарантировали себе плей-офф
Реал – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча
ВИДЕО. Алонсо и Гвардиола перед матчем Реал – Ман Сити в ЛЧ
Тибо Куртуа Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Джуд Беллингем
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эксперт: «Динамо купило кота в мешке по совету Мирчи. За какие качества?»
Футбол | 09 декабря 2025, 19:10 9
Эксперт: «Динамо купило кота в мешке по совету Мирчи. За какие качества?»
Эксперт: «Динамо купило кота в мешке по совету Мирчи. За какие качества?»

Вацко уверен, что нужно давать больше шансов Пономаренко

Тайсон Фьюри выбрал себе соперника на мегафайт. Усик сделал ему подарок
Бокс | 09 декабря 2025, 08:51 1
Тайсон Фьюри выбрал себе соперника на мегафайт. Усик сделал ему подарок
Тайсон Фьюри выбрал себе соперника на мегафайт. Усик сделал ему подарок

Британец может провести поединок с Уордли

Барселона – Айнтрахт Франкфурт – 2:1. Бенефис Кунде. Видео голов и обзор
Футбол | 10.12.2025, 00:50
Барселона – Айнтрахт Франкфурт – 2:1. Бенефис Кунде. Видео голов и обзор
Барселона – Айнтрахт Франкфурт – 2:1. Бенефис Кунде. Видео голов и обзор
Сергей НАГОРНЯК: «Когда он закончит карьеру, ему нужно идти в цирк»
Футбол | 09.12.2025, 09:34
Сергей НАГОРНЯК: «Когда он закончит карьеру, ему нужно идти в цирк»
Сергей НАГОРНЯК: «Когда он закончит карьеру, ему нужно идти в цирк»
Потери для Костюка. Три футболиста Динамо не сыграют против Фиорентины в ЛК
Футбол | 09.12.2025, 11:07
Потери для Костюка. Три футболиста Динамо не сыграют против Фиорентины в ЛК
Потери для Костюка. Три футболиста Динамо не сыграют против Фиорентины в ЛК
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
Усик назвал боксера, с которым он и Кличко никогда не сравнятся
08.12.2025, 08:54 4
Бокс
УСИК: «Я думаю, что он сейчас лучший боксер, номер один»
УСИК: «Я думаю, что он сейчас лучший боксер, номер один»
08.12.2025, 23:14
Бокс
В одни ворота. Сборная Бразилии стала чемпионом мира по футзалу
В одни ворота. Сборная Бразилии стала чемпионом мира по футзалу
08.12.2025, 14:34
Футзал
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
Принято решение по матчу Металлист 1925 – Верес. Будет техпоражение?
08.12.2025, 10:04 33
Футбол
В ПСЖ выступили с заявлением по поводу ситуации вокруг Забарного и Сафонова
В ПСЖ выступили с заявлением по поводу ситуации вокруг Забарного и Сафонова
08.12.2025, 21:39 2
Футбол
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
09.12.2025, 07:39
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины – в топ-3. Таблица после двух туров
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины – в топ-3. Таблица после двух туров
09.12.2025, 08:45
Хоккей
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаления Андриевского и Ротаня
08.12.2025, 10:46 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем