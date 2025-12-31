Помощник Лупашко будет ассистентом нового испанского коуча в Карпатах

Во львовских «Карпатах» вырисовывается конфигурация тренерского штаба на весеннюю часть сезона.

В случае назначения главным тренером испанца Франа Фернандеса клуб с высокой вероятностью сохранит часть украинских специалистов в структуре первой команды.

Одним из них является Сергей Лавриненко – бывший главный тренер «Звезды», «Ингульца» и «Вереса», который сейчас работает ассистентом Владислава Лупашка. Именно он рассматривается как один из основных кандидатов на роль помощника Фернандеса.

Лавриненко имеет значительный опыт самостоятельной работы, хорошо знаком с украинским футболом, а также поддерживает давние дружеские отношения с Андреем Русолом еще со времен игровой карьеры, что может сыграть свою роль.

Также сохраняется вероятность продолжения работы в клубе тренера вратарей Богдана Шуста.

В то же время, помимо Лупашка, фактически покинул «Карпаты» Игорь Ермаков, хотя де-юре его отношения с клубом еще не завершены из-за юридических и финансовых вопросов.