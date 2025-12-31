Помощник Лупашко будет ассистентом нового испанского коуча в Карпатах

Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Украина. Премьер лига
31 декабря 2025, 04:59 | Обновлено 31 декабря 2025, 05:16
80
0

Сергей Лавриненко останется в клубе и будет помогать Франу Фернандесу

ФК Карпаты. Сергей Лавриненко

Во львовских «Карпатах» вырисовывается конфигурация тренерского штаба на весеннюю часть сезона.

В случае назначения главным тренером испанца Франа Фернандеса клуб с высокой вероятностью сохранит часть украинских специалистов в структуре первой команды.

Одним из них является Сергей Лавриненко – бывший главный тренер «Звезды», «Ингульца» и «Вереса», который сейчас работает ассистентом Владислава Лупашка. Именно он рассматривается как один из основных кандидатов на роль помощника Фернандеса.

Лавриненко имеет значительный опыт самостоятельной работы, хорошо знаком с украинским футболом, а также поддерживает давние дружеские отношения с Андреем Русолом еще со времен игровой карьеры, что может сыграть свою роль.

Также сохраняется вероятность продолжения работы в клубе тренера вратарей Богдана Шуста.

В то же время, помимо Лупашка, фактически покинул «Карпаты» Игорь Ермаков, хотя де-юре его отношения с клубом еще не завершены из-за юридических и финансовых вопросов.

По теме:
ВИДЕО. Ключевые события. Каким был 2025 год для киевского Динамо
ВИДЕО. 2025 год для Шахтера: много эмоций, победы и яркие мгновения
Кауан ЭЛИАС: «Марлон Гомес очень много мне помогал в Шахтере»
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов отставка назначение тренера Владислав Лупашко Украинская Премьер-лига Фран Фернандес Сергей Лавриненко Богдан Шуст Андрей Русол Игорь Ермаков
Николай Степанов Источник: Telegram
