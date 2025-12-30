Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Украина. Премьер лига
30 декабря 2025, 10:53 |
Испанскому тренеру в Карпатах будет помогать украинский штаб

Ассистенты Владислава Лупашко будут работать с Франом Фернандесом

Getty Images/Global Images Ukraine. Фран Фернандес

Испанский наставник Фран Фернандес с высокой вероятностью возглавит львовские «Карпаты», которыми на данный момент руководит украинский специалист Владислав Лупашко.

Бывший тренер «Алькоркона», «Альмерии» и «Мурсии» является приоритетным кандидатом на эту должность. Если Фернандес будет официально утвержден новым наставником, его ассистентами останутся украинские специалисты.

По информации ТаТоТаке, 45-летний испанец имеет всего одного постоянного помощника, в то время как ассистенты Лупашко связаны с клубом действующими и довольно продолжительными контрактами.

Некоторые из них точно останутся в штабе нового главного тренера, чтобы предоставить ему весь объем информации и ускорить адаптацию к новому контексту работы.

После 16 туров «Карпаты» набрали 19 баллов и разместились на девятой позиции в турнирной таблице. В последних четырех матчах команда Лупашко не сумела одержать ни одной победы, трижды потерпев поражения.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карпаты Львов Фран Фернандес Владислав Лупашко назначение тренера отставка
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
