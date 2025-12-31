Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хамес Родригес близок к переходу в МЛС – известны претенденты
Major League Soccer
31 декабря 2025, 03:18 |
30
0

Хамес Родригес близок к переходу в МЛС – известны претенденты

Колумбиец в шаге от нового вызова

31 декабря 2025, 03:18 |
30
0
Хамес Родригес близок к переходу в МЛС – известны претенденты
Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек национальной сборной Колумбии Хамес Родригес имеет шансы перебраться в МЛС. Такими сведениями делится издание Marca.

Контракт игрока с мексиканским коллективом «Леон» уже истек. Первоначально полузащитник планировал задержаться в Мексике, чтобы поддерживать оптимальные кондиции накануне чемпионата мира – 2026.

В прессе фигурировали данные о возможном сотрудничестве Хамеса с «УНАМ Пумас» или «Крус Асуль», однако эти слухи так и не получили официального подтверждения.

Согласно информации источника, Родригес находится в шаге от заключения соглашения с клубом «Коламбус Крю». Также на колумбийца претендует «Орландо Сити». Между тем сообщения о заинтересованности в услугах футболиста со стороны бразильского «Сантоса» оказались ложными.

По теме:
Крус Асуль – Фламенго – 1:2. Межконтинентальный кубок. Видео голов и обзор
На пути к ПСЖ. Фламенго вышел в полуфинал Межконтинентального кубка
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный клуб переманил коуча. Он тренировал украинца в MLS
Хамес Родригес УНАМ Пумас Крус Асуль Коламбус Крю Орландо Сити
Михаил Олексиенко Источник: Marca
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мадридский Реал принял решение купить вратаря
Футбол | 30 декабря 2025, 10:12 6
Мадридский Реал принял решение купить вратаря
Мадридский Реал принял решение купить вратаря

В команду прибудет Эрикссон

ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова
Футбол | 30 декабря 2025, 08:17 20
ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова
ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова

Оба продолжат играть за клуб

Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
Футбол | 30.12.2025, 08:33
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
Лучшим бомбардиром УПЛ в 2025 году стал Егор Твердохлеб
Футбол | 31.12.2025, 01:29
Лучшим бомбардиром УПЛ в 2025 году стал Егор Твердохлеб
Лучшим бомбардиром УПЛ в 2025 году стал Егор Твердохлеб
Усик открывает новый рынок. Украинец сменит промоутеров
Бокс | 30.12.2025, 19:11
Усик открывает новый рынок. Украинец сменит промоутеров
Усик открывает новый рынок. Украинец сменит промоутеров
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стало известно, какая команда Бундеслиги хочет подписать Коноплю из Шахтера
Стало известно, какая команда Бундеслиги хочет подписать Коноплю из Шахтера
29.12.2025, 17:28 27
Футбол
Эксперт: «В Динамо его никто не рассматривал, посмотрите, где он сейчас»
Эксперт: «В Динамо его никто не рассматривал, посмотрите, где он сейчас»
29.12.2025, 02:32 1
Футбол
Наоя Иноуэ назвал двух боксеров, которые сейчас превосходят Усика
Наоя Иноуэ назвал двух боксеров, которые сейчас превосходят Усика
29.12.2025, 09:07 3
Бокс
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
29.12.2025, 04:45 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
29.12.2025, 12:53 4
Футбол
Довбик отказал Эвертону и определился с чемпионатом, где продолжит карьеру
Довбик отказал Эвертону и определился с чемпионатом, где продолжит карьеру
30.12.2025, 08:11 8
Футбол
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
30.12.2025, 08:54 11
Бокс
Турки Аль-Шейх заплатил Иноуэ гонорар, ставший абсолютным рекордом
Турки Аль-Шейх заплатил Иноуэ гонорар, ставший абсолютным рекордом
30.12.2025, 09:33
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем