Хамес Родригес близок к переходу в МЛС – известны претенденты
Колумбиец в шаге от нового вызова
Хавбек национальной сборной Колумбии Хамес Родригес имеет шансы перебраться в МЛС. Такими сведениями делится издание Marca.
Контракт игрока с мексиканским коллективом «Леон» уже истек. Первоначально полузащитник планировал задержаться в Мексике, чтобы поддерживать оптимальные кондиции накануне чемпионата мира – 2026.
В прессе фигурировали данные о возможном сотрудничестве Хамеса с «УНАМ Пумас» или «Крус Асуль», однако эти слухи так и не получили официального подтверждения.
Согласно информации источника, Родригес находится в шаге от заключения соглашения с клубом «Коламбус Крю». Также на колумбийца претендует «Орландо Сити». Между тем сообщения о заинтересованности в услугах футболиста со стороны бразильского «Сантоса» оказались ложными.
