Один из лидеров чемпионата Польши хочет подписать игрока сборной Украины

Евгений Чеберко может вернуться в Европу

Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Чеберко

Польский «Ракув» Ченстохова заинтересован в подписании Евгения Чеберко, сообщает журналист Камиль Гленбоцки.

Контракт украинца с «Коламбус Крю» рассчитан до 30 июня 2026 года, поэтому он уже сейчас может подписать предварительное соглашение с новым клубом.

В прошлом сезоне 27-летний центрбек сыграл 36 матчей за американский клуб во всех турнирах. Всего же на его счету 87 матчей и один гол в составе «Коламбуса», с которым он выиграл Кубок лиги и МЛС.

Чеберко имеет в своем активе два матча в составе сборной Украины. Статистический портал Transfermarkt оценивает его в 1,5 млн евро.

«Ракув» занимает четвертое место в турнирной таблице Экстраклясы, имея 29 очков после 18 сыгранных матчей.

Евгений Чеберко Ракув Ченстохова Коламбус Крю Major League Soccer (MLS) чемпионат Польши по футболу сборная Украины по футболу трансферы
Иван Чирко Источник: X (Twitter)
