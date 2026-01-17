Один из лидеров чемпионата Польши хочет подписать игрока сборной Украины

Польский «Ракув» Ченстохова заинтересован в подписании Евгения Чеберко, сообщает журналист Камиль Гленбоцки.

Контракт украинца с «Коламбус Крю» рассчитан до 30 июня 2026 года, поэтому он уже сейчас может подписать предварительное соглашение с новым клубом.

В прошлом сезоне 27-летний центрбек сыграл 36 матчей за американский клуб во всех турнирах. Всего же на его счету 87 матчей и один гол в составе «Коламбуса», с которым он выиграл Кубок лиги и МЛС.

Чеберко имеет в своем активе два матча в составе сборной Украины. Статистический портал Transfermarkt оценивает его в 1,5 млн евро.

«Ракув» занимает четвертое место в турнирной таблице Экстраклясы, имея 29 очков после 18 сыгранных матчей.