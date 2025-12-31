Один из лучших бомбардиров УПЛ хочет получить вызов в сборную Украины
Филипп Будкивский хочет играть за главную команду страны
Нападающий луганской «Зари» Филипп Будкивский рассказал, что именно может помочь ему привлечь внимание главного тренера сборной Украины Сергея Реброва.
«Выше головы я не прыгну. Могу привлечь внимание только действиями на футбольном поле, результатами, голами и помощью команде. Если нападающий не забивает голы, то какая может быть сборная? Только забивать и делать так, чтобы команда двигалась вверх в турнирной таблице. Возможно, тогда и будут какие-то действия», – сказал Будковский.
Ранее нападающий луганской «Зари» Филипп Будковский рассказал об отрезке своей карьеры в донецком «Шахтере» (2013 год).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
За весну и осень этого года оба сделали по 8 голевых передач
Анатолий Трубин – о трансфере Георгия Судакова в португальскую «Бенфику».