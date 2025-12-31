Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
31 декабря 2025, 03:02
Один из лучших бомбардиров УПЛ хочет получить вызов в сборную Украины

Филипп Будкивский хочет играть за главную команду страны

Один из лучших бомбардиров УПЛ хочет получить вызов в сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Филипп Будкивский

Нападающий луганской «Зари» Филипп Будкивский рассказал, что именно может помочь ему привлечь внимание главного тренера сборной Украины Сергея Реброва.

«Выше головы я не прыгну. Могу привлечь внимание только действиями на футбольном поле, результатами, голами и помощью команде. Если нападающий не забивает голы, то какая может быть сборная? Только забивать и делать так, чтобы команда двигалась вверх в турнирной таблице. Возможно, тогда и будут какие-то действия», – сказал Будковский.

Ранее нападающий луганской «Зари» Филипп Будковский рассказал об отрезке своей карьеры в донецком «Шахтере» (2013 год).

Филипп Будковский Заря Луганск сборная Украины по футболу чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко
