Один из лучших бомбардиров УПЛ хочет получить вызов в сборную Украины

Нападающий луганской «Зари» Филипп Будкивский рассказал, что именно может помочь ему привлечь внимание главного тренера сборной Украины Сергея Реброва.

«Выше головы я не прыгну. Могу привлечь внимание только действиями на футбольном поле, результатами, голами и помощью команде. Если нападающий не забивает голы, то какая может быть сборная? Только забивать и делать так, чтобы команда двигалась вверх в турнирной таблице. Возможно, тогда и будут какие-то действия», – сказал Будковский.

