Впервые за 16 лет: Роналду завершил год без хет-трика

Звездный нападающий Криштиану Роналду завершил 2025 год, так и не сумев оформить ни одного хет–трика в официальных противостояниях.

Лидер «Аль–Насра» и национальной команды Португалии в течение всего календарного года не забивал более двух мячей за одну игру. В своем финальном поединке уходящего года – во встрече с «Аль–Иттифаком» – португалец отметился лишь одним результативным ударом.

Примечательно, что подобный статистический пробел случился с Роналду впервые за последние 16 лет: он не уходил с поля без хет–трика по итогам года впервые с 2009–го.