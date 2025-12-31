Саудовская Аравия31 декабря 2025, 03:03 | Обновлено 31 декабря 2025, 03:04
Впервые за 16 лет: Роналду завершил год без хет-трика
Португалец в течение календарного года не забивал больше двух мячей за одну игру
Звездный нападающий Криштиану Роналду завершил 2025 год, так и не сумев оформить ни одного хет–трика в официальных противостояниях.
Лидер «Аль–Насра» и национальной команды Португалии в течение всего календарного года не забивал более двух мячей за одну игру. В своем финальном поединке уходящего года – во встрече с «Аль–Иттифаком» – португалец отметился лишь одним результативным ударом.
Примечательно, что подобный статистический пробел случился с Роналду впервые за последние 16 лет: он не уходил с поля без хет–трика по итогам года впервые с 2009–го.
