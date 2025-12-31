Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Впервые за 16 лет: Роналду завершил год без хет-трика
Саудовская Аравия
31 декабря 2025, 03:03 | Обновлено 31 декабря 2025, 03:04
28
0

Впервые за 16 лет: Роналду завершил год без хет-трика

Португалец в течение календарного года не забивал больше двух мячей за одну игру

31 декабря 2025, 03:03 | Обновлено 31 декабря 2025, 03:04
28
0
Впервые за 16 лет: Роналду завершил год без хет-трика
Getty Images/Global Images Ukraine

Звездный нападающий Криштиану Роналду завершил 2025 год, так и не сумев оформить ни одного хет–трика в официальных противостояниях.

Лидер «Аль–Насра» и национальной команды Португалии в течение всего календарного года не забивал более двух мячей за одну игру. В своем финальном поединке уходящего года – во встрече с «Аль–Иттифаком» – португалец отметился лишь одним результативным ударом.

Примечательно, что подобный статистический пробел случился с Роналду впервые за последние 16 лет: он не уходил с поля без хет–трика по итогам года впервые с 2009–го.

По теме:
Аль-Иттифак – Аль-Наср – 2:2. Мяч Роналду: курьезный рикошет. Видео голов
Гол Роналду не стал победным. Аль-Наср потерял перевес и важные очки
ВИДЕО. 957-й. Роналду забил гол поясницей после удара Феликса
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд сборная Португалии по футболу
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ман Юнайтед – Вулвз – 1:1. Лишь третья ничья волков за сезон. Видео голов
Футбол | 31 декабря 2025, 01:23 0
Ман Юнайтед – Вулвз – 1:1. Лишь третья ничья волков за сезон. Видео голов
Ман Юнайтед – Вулвз – 1:1. Лишь третья ничья волков за сезон. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 19-го тура АПЛ

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 30 декабря 2025, 07:40 1
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Чемпионат мира в США

ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова
Футбол | 30.12.2025, 08:17
ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова
ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова
Конец невероятной серии. Арсенал дома уничтожил Астон Виллу
Футбол | 31.12.2025, 00:16
Конец невероятной серии. Арсенал дома уничтожил Астон Виллу
Конец невероятной серии. Арсенал дома уничтожил Астон Виллу
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
Футбол | 30.12.2025, 08:33
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мадридский Реал принял решение купить вратаря
Мадридский Реал принял решение купить вратаря
30.12.2025, 10:12 6
Футбол
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
30.12.2025, 08:54 11
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
29.12.2025, 12:53 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал талантливого украинского полузащитника
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал талантливого украинского полузащитника
29.12.2025, 07:21 6
Футбол
Энрике выступил с заявлением о Сафонове после его игры с Забарным
Энрике выступил с заявлением о Сафонове после его игры с Забарным
29.12.2025, 03:32 5
Футбол
Турки Аль-Шейх заплатил Иноуэ гонорар, ставший абсолютным рекордом
Турки Аль-Шейх заплатил Иноуэ гонорар, ставший абсолютным рекордом
30.12.2025, 09:33
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Разгромная победа одного из фаворитов
Молодежный ЧМ по хоккею. Разгромная победа одного из фаворитов
30.12.2025, 04:45 1
Хоккей
Довбика неожиданно решил купить 19-кратный чемпион страны
Довбика неожиданно решил купить 19-кратный чемпион страны
29.12.2025, 06:32 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем