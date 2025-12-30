Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сильнейший клуб Южной Америки заплатит 10 млн евро за экс-бека Шахтера
Бразилия
30 декабря 2025, 22:42 |
Сильнейший клуб Южной Америки заплатит 10 млн евро за экс-бека Шахтера

Трансфер Витао из «Интернасьонала» во «Фламенго» вышел на финишную прямую

Сильнейший клуб Южной Америки заплатит 10 млн евро за экс-бека Шахтера
instagram.com/vitao44

25-летний центральный защитник «Интернасьонала» Витао, известный в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», близок к переходу во «Фламенго».

Сегодня футболист был замечен в международном аэропорту имени Тома Жобима в Рио-де-Жанейро, куда прибыл для того, чтобы пройти медосмотр и подписать личный контракт с «Фламенго».

Витао в аэропорту Рио-де-Жанейро

«Стервятники», являющиеся действующим чемпионом Бразилии и обладателем Кубка Либертадорес, заплатят за Витао 10 миллионов евро, а с самим центрбеком подпишут контракт до конца 2029 года.

Ранее сообщалось, что Витао был близок к трансферу в «Крузейро», однако эта сделка буквально в последний момент сорвалась, так как защитник Жоау Марселу, который должен был стать ее составной частью, наотрез отказался от переезда в «Интернасьонал».

Тете намерен попросить Панатинаикос отпустить его в Гремио
Трабзонспор согласовал уход Сикана. Украинец пока не одобрил этот трансфер
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Маркевич прав, это грустно...»
Витао Фламенго Интернасьонал Шахтер Донецк трансферы
Алексей Сливченко Источник: O POVO Online
