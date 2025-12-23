Крузейро договорился о трансфере экс-бека Шахтера за 7 миллионов евро
Витао покинет «Интернасьонал»
25-летний центральный защитник «Интернасьонала» Витао, известный в Украине по выступлениям за «Шахтер», в ближайшее время покинет свой нынешний клуб, но останется в бразильской Серии А.
По трансферу Витао с «колорадос» договорился «Крузейро», который финишировал на третьей строчке в сезоне-2025.
За экс-центрбека «Шахтера» «Крузейро» заплатит 7 миллионов евро, выкупив 80% экономических прав на футболиста, а также отдаст «Интернасьоналу» 25-летнего центрального защитника Жоау Марселу (оценочная стоимость на Transfermarkt – 4,5 миллиона евро) и отправит на год в аренду 21-летнего центрхава Жапу.
О том, что Витао, скорее всего, сменит клуб сообщалось еще в начале декабря, однако тогда среди наиболее явных претендентов на защитника назывались «Фламенго» и «Палмейрас».
