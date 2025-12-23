Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Крузейро договорился о трансфере экс-бека Шахтера за 7 миллионов евро
Бразилия
23 декабря 2025, 18:50
Витао покинет «Интернасьонал»

23 декабря 2025, 18:50
Getty Images/Global Images Ukraine. Витао

25-летний центральный защитник «Интернасьонала» Витао, известный в Украине по выступлениям за «Шахтер», в ближайшее время покинет свой нынешний клуб, но останется в бразильской Серии А.

По трансферу Витао с «колорадос» договорился «Крузейро», который финишировал на третьей строчке в сезоне-2025.

За экс-центрбека «Шахтера» «Крузейро» заплатит 7 миллионов евро, выкупив 80% экономических прав на футболиста, а также отдаст «Интернасьоналу» 25-летнего центрального защитника Жоау Марселу (оценочная стоимость на Transfermarkt – 4,5 миллиона евро) и отправит на год в аренду 21-летнего центрхава Жапу.

О том, что Витао, скорее всего, сменит клуб сообщалось еще в начале декабря, однако тогда среди наиболее явных претендентов на защитника назывались «Фламенго» и «Палмейрас».

Алексей Сливченко Источник: Globo Esporte
