Экс-бек Шахтера сменит клуб. Он интересен обладателю Кубка Либертадорес
Витао сватают в «Палмейрас» или «Фламенго»
25-летний центрбек «Интернасьонала» Витао в зимнее трансферное окно с высокой долей вероятности сменит клуб.
Интерес к подписанию защитника, известного в Украине по выступлениям за «Шахтер», проявляют сразу два бразильских гранда – «Палмейрас» и «Фламенго». Причем именно последний клуб, являющийся действующим победителем Кубка Либертадорес, называется фаворитом в трансферной гонке за Витао.
Руководство «Интернасьонала» не хочет вести переговоры по Витао до завершения сезона в бразильской Серии А, где «колорадос» ныне отчаянно ведут борьбу за сохранение прописки в элите.
Отметим, что оценочная стоимость Витао на Transfermarkt ныне равна 12 миллионам евро. Из «Шахтера» этот защитник ушел свободным агентом, фактически воспользовавшись юридическими положениями Annexe 7 ФИФА.
