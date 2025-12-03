Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-бек Шахтера сменит клуб. Он интересен обладателю Кубка Либертадорес
Бразилия
03 декабря 2025, 16:53 |
Витао сватают в «Палмейрас» или «Фламенго»

instagram.com/vitao44

25-летний центрбек «Интернасьонала» Витао в зимнее трансферное окно с высокой долей вероятности сменит клуб.

Интерес к подписанию защитника, известного в Украине по выступлениям за «Шахтер», проявляют сразу два бразильских гранда – «Палмейрас» и «Фламенго». Причем именно последний клуб, являющийся действующим победителем Кубка Либертадорес, называется фаворитом в трансферной гонке за Витао.

Руководство «Интернасьонала» не хочет вести переговоры по Витао до завершения сезона в бразильской Серии А, где «колорадос» ныне отчаянно ведут борьбу за сохранение прописки в элите.

Отметим, что оценочная стоимость Витао на Transfermarkt ныне равна 12 миллионам евро. Из «Шахтера» этот защитник ушел свободным агентом, фактически воспользовавшись юридическими положениями Annexe 7 ФИФА.

По теме:
Заря подпишет африканца и пытается сохранить лидеров
Названа причина отсутствия Мендосы в матче с Шахтером
В Кривбассе прокомментировали слухи об интересе к Твердохлебу и Микитишину
Алексей Сливченко Источник: O POVO Online
