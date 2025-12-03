Экс-бек Шахтера сменит клуб. Он интересен обладателю Кубка Либертадорес

25-летний центрбек «Интернасьонала» Витао в зимнее трансферное окно с высокой долей вероятности сменит клуб.

Интерес к подписанию защитника, известного в Украине по выступлениям за «Шахтер», проявляют сразу два бразильских гранда – «Палмейрас» и «Фламенго». Причем именно последний клуб, являющийся действующим победителем Кубка Либертадорес, называется фаворитом в трансферной гонке за Витао.

Руководство «Интернасьонала» не хочет вести переговоры по Витао до завершения сезона в бразильской Серии А, где «колорадос» ныне отчаянно ведут борьбу за сохранение прописки в элите.

Отметим, что оценочная стоимость Витао на Transfermarkt ныне равна 12 миллионам евро. Из «Шахтера» этот защитник ушел свободным агентом, фактически воспользовавшись юридическими положениями Annexe 7 ФИФА.