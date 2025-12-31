Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Трансферный поворот: Реал готовится перехватить главную цель Ливерпуля
Англия
31 декабря 2025, 01:42 | Обновлено 31 декабря 2025, 01:53
Трансферный поворот: Реал готовится перехватить главную цель Ливерпуля

Мадридский «Реал» внимательно наблюдает за положением защитника «Кристал Пэлас» Марка Гехи.

Трудовое соглашение 25-летнего лидера обороны с лондонцами рассчитано до завершения текущего сезона. Как сообщает As, «сливочные» уже выходили на связь с окружением футболиста, подтвердив свою осведомленность о его трансферных перспективах.

В случае окончательного решения о переходе мадридцы возобновят диалог с посредниками.

В ходе предварительных переговоров представители «Реала» выразили опасения, что защитник уже мог достичь договоренности с «Ливерпулем», о чем ранее информировали британские СМИ.

Тем не менее эти слухи не подтвердились: хотя летом Марк был в шаге от переезда на «Энфилд», руководство «Кристал Пэлас» заблокировало трансфер.

На данный момент старые соглашения утратили силу, а ситуация обнулилась. Мерсисайдцы сохраняют интерес, но любые обсуждения условий должны начаться с чистого листа.

Сам Гехи открыт для предложений и не спешит отсеивать варианты. Сообщается, что если «Реал» проявит конкретную инициативу, переезд в Мадрид станет для игрока главным приоритетом.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Марк принял участие в 17 встречах, записав на свой счет 2 забитых мяча и 2 голевые передачи

Марк Гехи Ливерпуль Кристал Пэлас Реал Мадрид трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Михаил Олексиенко Источник: AS
