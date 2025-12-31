Трансферный поворот: Реал готовится перехватить главную цель Ливерпуля
Гехи открыт для предложений
Мадридский «Реал» внимательно наблюдает за положением защитника «Кристал Пэлас» Марка Гехи.
Трудовое соглашение 25-летнего лидера обороны с лондонцами рассчитано до завершения текущего сезона. Как сообщает As, «сливочные» уже выходили на связь с окружением футболиста, подтвердив свою осведомленность о его трансферных перспективах.
В случае окончательного решения о переходе мадридцы возобновят диалог с посредниками.
В ходе предварительных переговоров представители «Реала» выразили опасения, что защитник уже мог достичь договоренности с «Ливерпулем», о чем ранее информировали британские СМИ.
Тем не менее эти слухи не подтвердились: хотя летом Марк был в шаге от переезда на «Энфилд», руководство «Кристал Пэлас» заблокировало трансфер.
На данный момент старые соглашения утратили силу, а ситуация обнулилась. Мерсисайдцы сохраняют интерес, но любые обсуждения условий должны начаться с чистого листа.
Сам Гехи открыт для предложений и не спешит отсеивать варианты. Сообщается, что если «Реал» проявит конкретную инициативу, переезд в Мадрид станет для игрока главным приоритетом.
В нынешнем розыгрыше АПЛ Марк принял участие в 17 встречах, записав на свой счет 2 забитых мяча и 2 голевые передачи
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Японец успешно выступил в Эр-Рияде
Форвард сборной Украины не собирается уходить из Италии, сообщил Джанлука ди Марцио