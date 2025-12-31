Канселу на трансферном радаре топ-клубов Европы

Защитник саудовского «Аль–Хиляль» Жоау Канселу с большой долей вероятности сменит клубную прописку в период зимнего трансферного окна. Такими сведениями поделился известный инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно данным источника, миланский «Интер» уже направил запрос «Аль–Хилялю», чтобы уточнить детали возможной аренды и обсудить формат потенциальной сделки.

Сообщается, что интерес к португальцу также проявляют «Барселона» и «Ювентус», которые уже контактировали с руководством саудовского клуба для выяснения ситуации вокруг игрока.

На данный момент Канселу 31 год, он защищает цвета «Аль–Хиляля» с лета 2024 года. В текущем сезоне португальский защитник принял участие в шести поединках на клубном уровне, записав на свой счет один забитый мяч и два ассиста.

Трудовое соглашение Жоау рассчитано до конца июня 2027 года. Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 10 млн евро.