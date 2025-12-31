Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Канселу на трансферном радаре топ-клубов Европы
Саудовская Аравия
31 декабря 2025, 05:18 |
27
0

Канселу на трансферном радаре топ-клубов Европы

Европейские гранды интересуются португальцем

31 декабря 2025, 05:18 |
27
0
Канселу на трансферном радаре топ-клубов Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник саудовского «Аль–Хиляль» Жоау Канселу с большой долей вероятности сменит клубную прописку в период зимнего трансферного окна. Такими сведениями поделился известный инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно данным источника, миланский «Интер» уже направил запрос «Аль–Хилялю», чтобы уточнить детали возможной аренды и обсудить формат потенциальной сделки.

Сообщается, что интерес к португальцу также проявляют «Барселона» и «Ювентус», которые уже контактировали с руководством саудовского клуба для выяснения ситуации вокруг игрока.

На данный момент Канселу 31 год, он защищает цвета «Аль–Хиляля» с лета 2024 года. В текущем сезоне португальский защитник принял участие в шести поединках на клубном уровне, записав на свой счет один забитый мяч и два ассиста.

Трудовое соглашение Жоау рассчитано до конца июня 2027 года. Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 10 млн евро.

По теме:
ФОТО. Легенда Барселоны возвращается в футбол?
Куда после Барселоны. У Левандовски минимум три варианта
Рома набрала наибольшее количество очков в Серии А в 2025 году
Жоау Канселу Аль-Хиляль Интер Милан Барселона Ювентус Фабрицио Романо
Михаил Олексиенко Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо выступило с публичным заявлением об Олеге Блохине
Футбол | 30 декабря 2025, 21:42 3
Динамо выступило с публичным заявлением об Олеге Блохине
Динамо выступило с публичным заявлением об Олеге Блохине

Легендарный футболист 50 лет назад получил Золотой мяч

Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
Футбол | 30 декабря 2025, 08:33 2
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»

Все зависит от фактора войны

Анатолий ТРУБИН: «Ребров решил пожертвовать им»
Футбол | 31.12.2025, 04:32
Анатолий ТРУБИН: «Ребров решил пожертвовать им»
Анатолий ТРУБИН: «Ребров решил пожертвовать им»
Довбик отказал Эвертону и определился с чемпионатом, где продолжит карьеру
Футбол | 30.12.2025, 08:11
Довбик отказал Эвертону и определился с чемпионатом, где продолжит карьеру
Довбик отказал Эвертону и определился с чемпионатом, где продолжит карьеру
Турки Аль-Шейх заплатил Иноуэ гонорар, ставший абсолютным рекордом
Бокс | 30.12.2025, 09:33
Турки Аль-Шейх заплатил Иноуэ гонорар, ставший абсолютным рекордом
Турки Аль-Шейх заплатил Иноуэ гонорар, ставший абсолютным рекордом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Довбика неожиданно решил купить 19-кратный чемпион страны
Довбика неожиданно решил купить 19-кратный чемпион страны
29.12.2025, 06:32 2
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Разгромная победа одного из фаворитов
Молодежный ЧМ по хоккею. Разгромная победа одного из фаворитов
30.12.2025, 04:45 1
Хоккей
Энрике выступил с заявлением о Сафонове после его игры с Забарным
Энрике выступил с заявлением о Сафонове после его игры с Забарным
29.12.2025, 03:32 5
Футбол
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
29.12.2025, 18:33 27
Футбол
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
29.12.2025, 11:13 5
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. 8 шайб Финляндии и почти антирекорд турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. 8 шайб Финляндии и почти антирекорд турнира
29.12.2025, 09:45
Хоккей
ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
29.12.2025, 17:59 14
Бокс
ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова
ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова
30.12.2025, 08:17 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем