Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  4. Йожеф САБО: «Суркисы такие деньги не будут платить, он не приедет сюда»
Украина. Премьер лига
31 декабря 2025, 05:02 |
201
0

Бывший наставник киевлян – о возможном назначении иностранного тренера

Getty Images/Global Images Ukraine. Йожеф Сабо

Бывший наставник «Динамо» Йожеф Сабо оценил возможное назначение иностранного тренера в «Динамо».

«Я не знаю, договаривался ли президент «Динамо» с испанцем или французом. Не знаю. Возможно, не договорились. Впрочем, я не думаю, что Суркисы будут платить такие деньги, которые тот или иной зарубежный тренер захочет. Те же «просто так» не придут, и это понятно.

Да и есть еще одно обстоятельство: нужно же привезти с собой жену. А здесь – война. Поэтому я думаю, что никто из иностранцев в «Динамо» сейчас не приедет», – сказал Сабо.

Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
