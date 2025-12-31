Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Саудовская Аравия
31 декабря 2025, 04:39 | Обновлено 31 декабря 2025, 05:17
40-летний Роналду забил 41 гол за год и обратился к фанатам

Эмоциональное послание от Криштиану

Getty Images/Global Images Ukraine

Звездный нападающий «Аль–Насра» Криштиану Роналду обратился к болельщикам после завершения поединка 12–го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль–Иттифака» (2:2).

В этой встрече 40–летний португалец отметился необычным взятием ворот, забив мяч спиной. Данный гол стал для Криштиану 41–м в течение 2025 года и 957–м за всю его профессиональную карьеру.

«Мы движемся в верном направлении и четко понимаем свои задачи на 2026 год!» – поделился эмоциями Роналду в социальных сетях.

Суммарно за 2025 год португалец записал на свой счет 41 точный удар, выступая за саудовский клуб и национальную сборную.

Стоит отметить, что 2025–й стал уже 14–м календарным годом в биографии Роналду, за который ему удалось преодолеть отметку в 40 забитых мячей. Его персональный рекорд был зафиксирован в 2013 году, когда он поразил ворота соперников 69 раз.

По теме:
Впервые за 16 лет: Роналду завершил год без хет-трика
Аль-Иттифак – Аль-Наср – 2:2. Мяч Роналду: курьезный рикошет. Видео голов
Гол Роналду не стал победным. Аль-Наср потерял перевес и важные очки
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд сборная Португалии по футболу Аль-Иттифак
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
