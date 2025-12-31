40-летний Роналду забил 41 гол за год и обратился к фанатам
Эмоциональное послание от Криштиану
Звездный нападающий «Аль–Насра» Криштиану Роналду обратился к болельщикам после завершения поединка 12–го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль–Иттифака» (2:2).
В этой встрече 40–летний португалец отметился необычным взятием ворот, забив мяч спиной. Данный гол стал для Криштиану 41–м в течение 2025 года и 957–м за всю его профессиональную карьеру.
«Мы движемся в верном направлении и четко понимаем свои задачи на 2026 год!» – поделился эмоциями Роналду в социальных сетях.
Суммарно за 2025 год португалец записал на свой счет 41 точный удар, выступая за саудовский клуб и национальную сборную.
Стоит отметить, что 2025–й стал уже 14–м календарным годом в биографии Роналду, за который ему удалось преодолеть отметку в 40 забитых мячей. Его персональный рекорд был зафиксирован в 2013 году, когда он поразил ворота соперников 69 раз.
We are on the right path and we know what we need to do in 2026! 🟡🔵 pic.twitter.com/ch2hfQM7fP— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 30, 2025
