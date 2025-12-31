Клуб АПЛ без побед в 19 турах – повторили антирекорд 1902 года
Ранее подобное было зафиксировано лишь однажды
В рамках очередного тура АПЛ «Вулверхэмптон» разошелся миром с «Манчестер Юнайтед» (1:1).
Благодаря такому результату «волки» повторили крайне редкий исторический антирекорд: они стали лишь вторым коллективом в истории элитного дивизиона Англии, которому не удалось добыть ни одной победы в стартовых 19 турах чемпионата.
Ранее подобное «достижение» было зафиксировано лишь однажды – в сезоне–1902/03 его установил «Болтон».
По завершении первого круга нынешнего розыгрыша АПЛ «Вулверхэмптон» обосновался на последней строчке турнирной таблицы, имея в своем активе всего 3 очка.
19 - Wolves are only the second side in top-flight history to go 19 matches from the start of a season without winning, along with Bolton in 1902-03. Level. pic.twitter.com/SkhAlhaFYW— OptaJoe (@OptaJoe) December 30, 2025
