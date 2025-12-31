Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Клуб АПЛ без побед в 19 турах – повторили антирекорд 1902 года
Англия
31 декабря 2025, 03:59
Клуб АПЛ без побед в 19 турах – повторили антирекорд 1902 года

Ранее подобное было зафиксировано лишь однажды

Getty Images/Global Images Ukraine

В рамках очередного тура АПЛ «Вулверхэмптон» разошелся миром с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

Благодаря такому результату «волки» повторили крайне редкий исторический антирекорд: они стали лишь вторым коллективом в истории элитного дивизиона Англии, которому не удалось добыть ни одной победы в стартовых 19 турах чемпионата.

Ранее подобное «достижение» было зафиксировано лишь однажды – в сезоне–1902/03 его установил «Болтон».

По завершении первого круга нынешнего розыгрыша АПЛ «Вулверхэмптон» обосновался на последней строчке турнирной таблицы, имея в своем активе всего 3 очка.

Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон Английская Премьер-лига Болтон
Михаил Олексиенко Источник: Opta
