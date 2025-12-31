Артета – о матче 4:1 против Астон Виллы: что действительно решило игру

Наставник «Арсенала» Микель Артета прокомментировал успех своей команды в матче 19–го тура АПЛ против «Астон Виллы» (4:1).

«Это был великолепный вечер. Как мы и ожидали, поединок выдался крайне непростым, ведь нам противостоял очень серьезный оппонент.

В дебютные десять минут ощущалась некоторая неуверенность, пришлось адаптироваться на ходу. Нужно отдать должное сопернику – они дважды сумели преодолеть наш прессинг и организовать опасные выпады.

Однако затем инициатива перешла к нам, и моменты у чужих ворот стали возникать регулярно.

Вторая половина встречи началась для нас потрясающе: мы прибавили в активности и действовали максимально эффективно. Нам требовалось сохранять предельную концентрацию и безупречно выбирать моменты для принятия решений.

Это заслуга футболистов, так как играть против этой команды действительно тяжело.

В предыдущих турах мы также создавали много шансов, но сегодня была видна качественная разница. Если раньше за голы приходилось буквально сражаться, то сегодня реализация была на топ–уровне, что и предопределило результат.

Отдельно отмечу значимость Габриэла. Он восстановился на две недели раньше запланированного срока, пропустив шесть недель вместо восьми.

Сегодня он хладнокровно сдержал Олли Уоткинса, который является одним из лучших форвардов лиги и крайне сложен в опеке. Габриэл провел выдающийся матч.

На вопрос о том, что Унаи Эмери сразу покинул поле после свистка, Артета ответил: «В этом нет никакой проблемы. Порой мы все оказываемся в подобных ситуациях, так что для меня это не имеет значения», – цитирует тренера Sky Sports.