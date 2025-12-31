Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артета – о матче 4:1 против Астон Виллы: что действительно решило игру
Англия
31 декабря 2025, 04:17 | Обновлено 31 декабря 2025, 05:21
79
0

Артета – о матче 4:1 против Астон Виллы: что действительно решило игру

Тренер Арсенала отметил Габриэла

31 декабря 2025, 04:17 | Обновлено 31 декабря 2025, 05:21
79
0
Артета – о матче 4:1 против Астон Виллы: что действительно решило игру
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Арсенала» Микель Артета прокомментировал успех своей команды в матче 19–го тура АПЛ против «Астон Виллы» (4:1).

«Это был великолепный вечер. Как мы и ожидали, поединок выдался крайне непростым, ведь нам противостоял очень серьезный оппонент.

В дебютные десять минут ощущалась некоторая неуверенность, пришлось адаптироваться на ходу. Нужно отдать должное сопернику – они дважды сумели преодолеть наш прессинг и организовать опасные выпады.

Однако затем инициатива перешла к нам, и моменты у чужих ворот стали возникать регулярно.

Вторая половина встречи началась для нас потрясающе: мы прибавили в активности и действовали максимально эффективно. Нам требовалось сохранять предельную концентрацию и безупречно выбирать моменты для принятия решений.

Это заслуга футболистов, так как играть против этой команды действительно тяжело.

В предыдущих турах мы также создавали много шансов, но сегодня была видна качественная разница. Если раньше за голы приходилось буквально сражаться, то сегодня реализация была на топ–уровне, что и предопределило результат.

Отдельно отмечу значимость Габриэла. Он восстановился на две недели раньше запланированного срока, пропустив шесть недель вместо восьми.

Сегодня он хладнокровно сдержал Олли Уоткинса, который является одним из лучших форвардов лиги и крайне сложен в опеке. Габриэл провел выдающийся матч.

На вопрос о том, что Унаи Эмери сразу покинул поле после свистка, Артета ответил: «В этом нет никакой проблемы. Порой мы все оказываемся в подобных ситуациях, так что для меня это не имеет значения», – цитирует тренера Sky Sports.

По теме:
Ираола рассказал о ничьей с Челси: борьба, моменты и разочарование
Эмери прокомментировал конец серии из 11 побед и поражение от Арсенала
Челси – Борнмут – 2:2. Синие потеряли очки. Видео голов и обзор матча
Арсенал Лондон Микель Артета Астон Вилла Габриэл Магальяес Арсенал - Астон Вилла Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Михаил Олексиенко Источник: BBC
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Польше отказались от Усика из-за его поступка
Бокс | 30 декабря 2025, 08:54 11
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
В Польше отказались от Усика из-за его поступка

В офисе президента отреагировали на информацию об отказе встретиться с боксером

ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова
Футбол | 30 декабря 2025, 08:17 20
ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова
ПСЖ принял решение о дальнейшей судьбе Забарного и Сафонова

Оба продолжат играть за клуб

Перестрелка Челси и Борнмута. Как закончилось украинское дерби в АПЛ?
Футбол | 30.12.2025, 23:33
Перестрелка Челси и Борнмута. Как закончилось украинское дерби в АПЛ?
Перестрелка Челси и Борнмута. Как закончилось украинское дерби в АПЛ?
Клуб АПЛ без побед в 19 турах – повторили антирекорд 1902 года
Футбол | 31.12.2025, 03:59
Клуб АПЛ без побед в 19 турах – повторили антирекорд 1902 года
Клуб АПЛ без побед в 19 турах – повторили антирекорд 1902 года
Мадридский Реал принял решение купить вратаря
Футбол | 30.12.2025, 10:12
Мадридский Реал принял решение купить вратаря
Мадридский Реал принял решение купить вратаря
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Наоя Иноуэ назвал двух боксеров, которые сейчас превосходят Усика
Наоя Иноуэ назвал двух боксеров, которые сейчас превосходят Усика
29.12.2025, 09:07 3
Бокс
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
29.12.2025, 08:03 10
Футбол
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
Йожеф САБО: «Он приедет в Динамо, когда привезет с собой жену»
30.12.2025, 08:33 2
Футбол
ФОТО. Как выглядит побитая машина, в которой находился Джошуа при аварии
ФОТО. Как выглядит побитая машина, в которой находился Джошуа при аварии
29.12.2025, 17:34 11
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. 8 шайб Финляндии и почти антирекорд турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. 8 шайб Финляндии и почти антирекорд турнира
29.12.2025, 09:45
Хоккей
Энрике выступил с заявлением о Сафонове после его игры с Забарным
Энрике выступил с заявлением о Сафонове после его игры с Забарным
29.12.2025, 03:32 5
Футбол
ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
29.12.2025, 17:59 14
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал талантливого украинского полузащитника
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал талантливого украинского полузащитника
29.12.2025, 07:21 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем