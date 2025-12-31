Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Сборная Лиги 1 от Sofascore: нашлось ли место для Забарного?
Франция
31 декабря 2025, 02:44
Сборная Лиги 1 от Sofascore: нашлось ли место для Забарного?

Названы 11 лучших по средним показателям на позициях

31 декабря 2025, 02:44
Сборная Лиги 1 от Sofascore: нашлось ли место для Забарного?
Ligue 1

Популярный статистический ресурс Sofascore опубликовал символическую сборную французской Лиги 1 по итогам 2025 года. В итоговый состав попали 11 игроков, продемонстрировавших наиболее высокие средние показатели на своих позициях.

Эксперты портала остановились на тактической расстановке 4–3–3.

Символическая сборная года выглядит так:

  • Вратарь: Джордже Петрович («Страсбург»);
  • Защитники: Адриен Трюффер («Ренн»), Лукас Бералдо («ПСЖ»), Алешандро («Лилль») и Арон Деннум («Тулуза»);
  • Полузащитники: Андрей Сантос («Страсбург»), Витинья («ПСЖ») и Адриен Рабьо («Марсель»);
  • Нападающие: Хвича Кварацхелия («ПСЖ»), Амин Гуири («Марсель») и Мейсон Гринвуд («Марсель»).

На данный момент лидерство в Лиге 1 удерживает «Ланс», заработавший 37 баллов в 16 турах. Вторую позицию занимает «ПСЖ» (36 очков), а замыкает тройку лидеров «Марсель», в активе которого 32 пункта.

Михаил Олексиенко Источник: SofaScore
