Сборная Лиги 1 от Sofascore: нашлось ли место для Забарного?

Популярный статистический ресурс Sofascore опубликовал символическую сборную французской Лиги 1 по итогам 2025 года. В итоговый состав попали 11 игроков, продемонстрировавших наиболее высокие средние показатели на своих позициях.

Эксперты портала остановились на тактической расстановке 4–3–3.

Символическая сборная года выглядит так:

Вратарь : Джордже Петрович («Страсбург»);

: Джордже Петрович («Страсбург»); Защитники : Адриен Трюффер («Ренн»), Лукас Бералдо («ПСЖ»), Алешандро («Лилль») и Арон Деннум («Тулуза»);

: Адриен Трюффер («Ренн»), Лукас Бералдо («ПСЖ»), Алешандро («Лилль») и Арон Деннум («Тулуза»); Полузащитники : Андрей Сантос («Страсбург»), Витинья («ПСЖ») и Адриен Рабьо («Марсель»);

: Андрей Сантос («Страсбург»), Витинья («ПСЖ») и Адриен Рабьо («Марсель»); Нападающие: Хвича Кварацхелия («ПСЖ»), Амин Гуири («Марсель») и Мейсон Гринвуд («Марсель»).

На данный момент лидерство в Лиге 1 удерживает «Ланс», заработавший 37 баллов в 16 турах. Вторую позицию занимает «ПСЖ» (36 очков), а замыкает тройку лидеров «Марсель», в активе которого 32 пункта.