Сборная Лиги 1 от Sofascore: нашлось ли место для Забарного?
Названы 11 лучших по средним показателям на позициях
Популярный статистический ресурс Sofascore опубликовал символическую сборную французской Лиги 1 по итогам 2025 года. В итоговый состав попали 11 игроков, продемонстрировавших наиболее высокие средние показатели на своих позициях.
Эксперты портала остановились на тактической расстановке 4–3–3.
Символическая сборная года выглядит так:
- Вратарь: Джордже Петрович («Страсбург»);
- Защитники: Адриен Трюффер («Ренн»), Лукас Бералдо («ПСЖ»), Алешандро («Лилль») и Арон Деннум («Тулуза»);
- Полузащитники: Андрей Сантос («Страсбург»), Витинья («ПСЖ») и Адриен Рабьо («Марсель»);
- Нападающие: Хвича Кварацхелия («ПСЖ»), Амин Гуири («Марсель») и Мейсон Гринвуд («Марсель»).
На данный момент лидерство в Лиге 1 удерживает «Ланс», заработавший 37 баллов в 16 турах. Вторую позицию занимает «ПСЖ» (36 очков), а замыкает тройку лидеров «Марсель», в активе которого 32 пункта.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
За весну и осень этого года хавбек «Кривбасса» забил 13 мячей
Оба продолжат играть за клуб