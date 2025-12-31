Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Англия
31 декабря 2025, 05:01 | Обновлено 31 декабря 2025, 05:22
Эмери прокомментировал конец серии из 11 побед и поражение от Арсенала

Артета прервал рекод бирмингемцев

31 декабря 2025, 05:01 | Обновлено 31 декабря 2025, 05:22
Эмери прокомментировал конец серии из 11 побед и поражение от Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал разгромное поражение от «Арсенала» (1:4) в рамках 19–го тура АПЛ.

«Я удовлетворен самоотдачей подопечных. Безусловно, игра требует детального разбора, но в целом мы завершаем этот тур с достойным багажом очков, учитывая график текущей недели.

В первой половине встречи мы выглядели очень убедительно, особенно если сравнивать с матчем против «Челси». Команда навязала борьбу, моментами владела инициативой и создавала угрозы.

Мы минимизировали опасность у своих ворот – за первые 45 минут соперник не подал ни одного углового.

Однако после перерыва первый пропущенный мяч переломил ход игры, и оппонент усилил давление. К тому же повреждение Амаду Онана привело к потере контроля над центром поля, чем «канониры» умело воспользовались, продемонстрировав свой класс. В итоге мы уступили.

В эпизоде с первым голом можно было усмотреть фол, но в Англии судейство имеет свою специфику: арбитры допускают контакт с голкипером. Это нужно принимать как данность, ведь такая трактовка работает в обе стороны.

Комментируя прерванную серию из 11 побед, Эмери отметил: «Футбол живет настоящим моментом. То, чего мы достигли ранее, – это фантастика.

Возможно, ожидания были выше, ведь мы идем третьими в чемпионате и успешно выступаем в Лиге Европы, но сейчас важно анализировать сегодняшнее состояние команды и возможности наших игроков».

Относительно своего быстрого ухода в раздевалку тренер добавил: «Никаких проблем нет. Обычно я жду, чтобы обменяться рукопожатиями с коллегой, но Микель Артета в тот момент был занят своим штабом, и я не стал задерживаться. Я просто отправился к команде», – передает слова Эмери официальный сайт клуба.

Арсенал Лондон Унаи Эмери Астон Вилла Арсенал - Астон Вилла Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Михаил Олексиенко Источник: BBC
