Куртуа выступил с требованием трансфера к Реалу. Он недоволен

Тибо Куртуа обратился к руководству «Реала» с требованием усилить состав зимой, чтобы команда не повторила провал прошлого сезона.

Бельгиец обеспокоен слабой игрой защиты. По мнению Куртуа, кроме стабильного Милитао, другие защитники допускают ошибки и не обеспечивают необходимой надежности. По информации испанских СМИ, вратарь настаивает на двух трансферах уже в январе. В клубе также определили фаворитов – Ибраима Конате и Марка Гехи, которых рассматривают как ключевые усиления для немедленного укрепления обороны.

