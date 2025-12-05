Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
05 декабря 2025
Куртуа выступил с требованием трансфера к Реалу. Он недоволен

Бельгиец хочет усиления защиты

Куртуа выступил с требованием трансфера к Реалу. Он недоволен
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Тибо Куртуа обратился к руководству «Реала» с требованием усилить состав зимой, чтобы команда не повторила провал прошлого сезона.

Бельгиец обеспокоен слабой игрой защиты. По мнению Куртуа, кроме стабильного Милитао, другие защитники допускают ошибки и не обеспечивают необходимой надежности. По информации испанских СМИ, вратарь настаивает на двух трансферах уже в январе. В клубе также определили фаворитов – Ибраима Конате и Марка Гехи, которых рассматривают как ключевые усиления для немедленного укрепления обороны.

Ранее вратарь «Реала» Тибо Куртуа поделился мнением о том, кого считает лучшим стражем ворот в истории мадридского клуба.

Тибо Куртуа Реал Мадрид
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
