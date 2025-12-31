Усиление для Ротаня. Полесье подпишет одного из лучших бомбардиров Карпат

Форвард львовских «Карпат» и сборной Украины U-21 Игорь Краснопир покинет нынешнюю команду во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщил ТаТоТаке.

Трансфер 23-летнего футболиста оформит житомирское «Полесье» – один из претендентов на медали Премьер-лиги решил усилить линию атаки во время зимней паузы.

Инициатива пригласить украинского форварда принадлежит лично главному тренеру «волков» Руслану Ротаню, который хорошо знаком с потенциалом и возможностями игрока, учитывая совместную работу в молодежной и олимпийской сборных.

Трансфер был согласован на уровне президентов «Карпат» и «Полесья». Процент от перехода Краснопира получит еще один львовский клуб – «Рух».

В нынешнем сезоне Игорь стал одним из лучших бомбардиров львовского клуба – провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.