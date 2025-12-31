Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Усиление для Ротаня. Полесье подпишет одного из лучших бомбардиров Карпат
Украина. Премьер лига
31 декабря 2025, 10:07 |
315
0

Усиление для Ротаня. Полесье подпишет одного из лучших бомбардиров Карпат

Игорь Краснопир продолжит карьеру в составе житомирского клуба

31 декабря 2025, 10:07 |
315
0
Усиление для Ротаня. Полесье подпишет одного из лучших бомбардиров Карпат
ФК Карпаты Львов. Игорь Краснопир

Форвард львовских «Карпат» и сборной Украины U-21 Игорь Краснопир покинет нынешнюю команду во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщил ТаТоТаке.

Трансфер 23-летнего футболиста оформит житомирское «Полесье» – один из претендентов на медали Премьер-лиги решил усилить линию атаки во время зимней паузы.

Инициатива пригласить украинского форварда принадлежит лично главному тренеру «волков» Руслану Ротаню, который хорошо знаком с потенциалом и возможностями игрока, учитывая совместную работу в молодежной и олимпийской сборных.

Трансфер был согласован на уровне президентов «Карпат» и «Полесья». Процент от перехода Краснопира получит еще один львовский клуб – «Рух».

В нынешнем сезоне Игорь стал одним из лучших бомбардиров львовского клуба – провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

По теме:
Футболист, который покинул Украину полгода назад, вернется в Динамо
Финансовые рекорды Ливерпуля и новички МЮ: самые дорогие трансферы 2025-го
Сергей Ребров посетит матчи клуба УПЛ на сборах
Полесье Житомир Карпаты Львов Игорь Краснопир трансферы трансферы УПЛ ТаТоТаке
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Португальская журналистка: «Судаков – слишком хороший игрок для Моуриньо»
Футбол | 30 декабря 2025, 18:23 1
Португальская журналистка: «Судаков – слишком хороший игрок для Моуриньо»
Португальская журналистка: «Судаков – слишком хороший игрок для Моуриньо»

София Оливейра не поняла решение тренера Бенфики

Динамо выступило с публичным заявлением об Олеге Блохине
Футбол | 31 декабря 2025, 08:06 5
Динамо выступило с публичным заявлением об Олеге Блохине
Динамо выступило с публичным заявлением об Олеге Блохине

Легендарный футболист 50 лет назад получил Золотой мяч

Эмери прокомментировал конец серии из 11 побед и поражение от Арсенала
Футбол | 31.12.2025, 05:01
Эмери прокомментировал конец серии из 11 побед и поражение от Арсенала
Эмери прокомментировал конец серии из 11 побед и поражение от Арсенала
Турки Аль-Шейх отказался от Усика и нашел ему замену
Бокс | 31.12.2025, 08:43
Турки Аль-Шейх отказался от Усика и нашел ему замену
Турки Аль-Шейх отказался от Усика и нашел ему замену
Арсенал набрал наибольшее количество очков у АПЛ в 2025 году
Футбол | 31.12.2025, 08:31
Арсенал набрал наибольшее количество очков у АПЛ в 2025 году
Арсенал набрал наибольшее количество очков у АПЛ в 2025 году
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
В Польше отказались от Усика из-за его поступка
30.12.2025, 08:54 12
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
29.12.2025, 12:53 4
Футбол
В Испании назвали клуб, который хочет купить Цыганкова у Жироны
В Испании назвали клуб, который хочет купить Цыганкова у Жироны
29.12.2025, 08:28 1
Футбол
Мадридский Реал принял решение купить вратаря
Мадридский Реал принял решение купить вратаря
30.12.2025, 10:12 6
Футбол
ФОТО. Как выглядит побитая машина, в которой находился Джошуа при аварии
ФОТО. Как выглядит побитая машина, в которой находился Джошуа при аварии
29.12.2025, 17:34 11
Бокс
Наоя Иноуэ назвал двух боксеров, которые сейчас превосходят Усика
Наоя Иноуэ назвал двух боксеров, которые сейчас превосходят Усика
29.12.2025, 09:07 3
Бокс
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
Будет громкий трансфер. Миколенко потребовал перехода в титулованный клуб
29.12.2025, 18:33 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем