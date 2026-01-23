Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. В сети появился «танец Виктории Бекхэм» на свадьбе Бруклина
Другие новости
23 января 2026, 21:09 | Обновлено 23 января 2026, 21:10
1154
0

ВИДЕО. В сети появился «танец Виктории Бекхэм» на свадьбе Бруклина

Диджей с свадьбы Бруклина Бекхэма иронично высказался о «непристойном» танце Виктории

23 января 2026, 21:09 | Обновлено 23 января 2026, 21:10
1154
0
ВИДЕО. В сети появился «танец Виктории Бекхэм» на свадьбе Бруклина
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруклин, Виктория Бекхэм и Никола Пельтц

Диджей DJ Fat Tony, работавший на свадьбе Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц, с юмором прокомментировал историю вокруг «непристойного» танца Виктории Бекхэм после церемонии. »

Ранее Бруклин опубликовал резонансный пост в Instagram, где обвинил мать в том, что она сорвала заранее запланированный первый танец молодоженов. По его словам, перед примерно 500 гостями Виктория вышла танцевать с ним вместо Николы, сделав это «крайне неуместно».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

DJ Fat Tony отреагировал на ситуацию ироничным постом, опубликовав видео из сериала BBC «Amandaland» с подписью: «POV: Виктория Бекхэм во время первого танца Бруклина…», добавив: «Это настоящее видео, я был там!».

Хотя комментарий носил шутливый характер, поклонники уже призывают диджея рассказать больше. Известно, что в ближайшее время DJ Fat Tony появится в эфире шоу ITV «This Morning», где может раскрыть новые подробности этой истории.

По теме:
ФОТО. Роналдиньо хотел построить тайный туннель к ночному клубу
ФОТО. Шокирующая статистика разводов футболистов после завершения карьеры
ВИДЕО. Статую Криштиану Роналду подожгли возле музея CR7
видео Бруклин Бекхэм Виктория Бекхэм Дэвид Бекхэм lifestyle скандал
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определена первая пара 1/8 финала Australian Open 2026 у женщин
Теннис | 23 января 2026, 04:55 0
Определена первая пара 1/8 финала Australian Open 2026 у женщин
Определена первая пара 1/8 финала Australian Open 2026 у женщин

Виктория Мбоко прошла Клару Таусон и далее сыграет против Арины Соболенко

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если честно, это худший тренер в моей жизни»
Футбол | 23 января 2026, 10:04 2
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если честно, это худший тренер в моей жизни»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Если честно, это худший тренер в моей жизни»

Футболист пошутил о Кендзереке

Свитолина выбила россиянку Шнайдер и пробилась в 1/8 финала Aus Open 2026
Теннис | 23.01.2026, 11:45
Свитолина выбила россиянку Шнайдер и пробилась в 1/8 финала Aus Open 2026
Свитолина выбила россиянку Шнайдер и пробилась в 1/8 финала Aus Open 2026
Первая победа в Испании. Полесье обыграло Дерри Сити
Футбол | 23.01.2026, 19:26
Первая победа в Испании. Полесье обыграло Дерри Сити
Первая победа в Испании. Полесье обыграло Дерри Сити
Hatsu Basho. Аонишики эффектно побеждает йокодзуну Хосерю
Другие виды | 23.01.2026, 12:28
Hatsu Basho. Аонишики эффектно побеждает йокодзуну Хосерю
Hatsu Basho. Аонишики эффектно побеждает йокодзуну Хосерю
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик мечтает о бое с легендой бокса, который победил Кличко и Майка Тайсона
Усик мечтает о бое с легендой бокса, который победил Кличко и Майка Тайсона
22.01.2026, 05:42
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду, объединился с экс-игрком Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду, объединился с экс-игрком Динамо
23.01.2026, 15:13 1
Футбол
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
Стало известно, когда Михаил Мудрик может вернуться на поле
22.01.2026, 08:05 10
Футбол
Боксер, который прервал гегемонию Кличко, идет за Усиком и бросил ему вызов
Боксер, который прервал гегемонию Кличко, идет за Усиком и бросил ему вызов
22.01.2026, 09:28 14
Бокс
Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо
Вернидуб хочет пригласить в Нефтчи легионера Шахтера и лидера Динамо
22.01.2026, 09:49 9
Футбол
Жирона и Динамо могут оформить трансфер украинца за символическую сумму
Жирона и Динамо могут оформить трансфер украинца за символическую сумму
23.01.2026, 09:11 12
Футбол
Усик нашел замену Уайлдеру. Непобедимый боксер, который соберет стадион
Усик нашел замену Уайлдеру. Непобедимый боксер, который соберет стадион
23.01.2026, 07:33 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем