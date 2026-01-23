ВИДЕО. В сети появился «танец Виктории Бекхэм» на свадьбе Бруклина

Диджей DJ Fat Tony, работавший на свадьбе Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц, с юмором прокомментировал историю вокруг «непристойного» танца Виктории Бекхэм после церемонии. »

Ранее Бруклин опубликовал резонансный пост в Instagram, где обвинил мать в том, что она сорвала заранее запланированный первый танец молодоженов. По его словам, перед примерно 500 гостями Виктория вышла танцевать с ним вместо Николы, сделав это «крайне неуместно».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

DJ Fat Tony отреагировал на ситуацию ироничным постом, опубликовав видео из сериала BBC «Amandaland» с подписью: «POV: Виктория Бекхэм во время первого танца Бруклина…», добавив: «Это настоящее видео, я был там!».

Хотя комментарий носил шутливый характер, поклонники уже призывают диджея рассказать больше. Известно, что в ближайшее время DJ Fat Tony появится в эфире шоу ITV «This Morning», где может раскрыть новые подробности этой истории.