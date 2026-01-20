ФОТО. Старший сын Дэвида Бекхэма публично атаковал своих родителей

Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм – Бруклин – публично рассказал о затяжной вражде с родителями и объяснил, почему не собирается идти на примирение.

В последнее время Бруклин был полностью отстранен от семьи и пропустил ряд важных событий: 50-летие отца во Флориде, рыбалку с братьями, церемонию посвящения Дэвида в рыцари, победу «Интер Майами» в MLS, а также Рождество, которое он провел в США с женой Николой Пельтц и ее семьей.

По данным СМИ, конфликт начался еще во время подготовки к свадьбе Бруклина и привел к «обмену юридическими письмами» между сторонами через адвокатские фирмы Schillings и Harbottle & Lewis.

Долгое время Бруклин хранил молчание, но в понедельник опубликовал серию резонансных постов в Instagram. Он заявил, что на протяжении всей жизни находился под контролем родителей и вырос в атмосфере «показных постов в соцсетях, неискренних отношений и семейных мероприятий ради имиджа».

Бруклин обвинил Дэвида и Викторию в попытках разрушить его брак еще до свадьбы, которые, по его словам, продолжаются до сих пор. Он также утверждает, что Виктория в последний момент отказалась шить свадебное платье для Николы, вынудив ее срочно искать альтернативу.

Кроме того, Бруклин рассказал, что родители давили на него с требованием подписать документы об отказе от прав на использование собственного имени до свадьбы. Его отказ, по словам Бруклина, повлиял на финансовые договоренности и стал переломным моментом в отношениях.

Одним из самых скандальных эпизодов он назвал свадьбу, заявив, что его мать сорвала первый танец с женой, станцевав с ним «неподобающим образом» перед 500 гостями. Он также утверждает, что Николу неоднократно унижали и называли «не семьей».

По словам Бруклина, даже братья атаковали его в соцсетях, а затем полностью заблокировали. Он добавил, что во время поездки в Лондон на день рождения отца их с женой игнорировали, а встреча была возможна только без участия Николы.

В завершение Бруклин заявил, что в семье Бекхэмов «бренд и публичный образ важнее всего», а любовь измеряется активностью в соцсетях. Он подчеркнул, что версия о том, будто его контролирует жена, не соответствует действительности.

«Впервые в жизни моя тревога исчезла. Я нашел покой. Мы с женой хотим только тишины, приватности и счастья для нашей будущей семьи», — написал он.