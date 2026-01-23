Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Роналдиньо хотел построить тайный туннель к ночному клубу
ФОТО. Роналдиньо хотел построить тайный туннель к ночному клубу

Роналдиньо вновь доказал: вечеринки для него – часть философии жизни

ФОТО. Роналдиньо хотел построить тайный туннель к ночному клубу
Instagram. Роналдиньо

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо снова оказался в центре забавной lifestyle-истории, которая идеально вписывается в его репутацию короля вечеринок.

После подписания контракта с «Фламенго» и возвращения в Бразилию Роналдиньо поселился напротив ночного клуба. Громкая музыка и постоянные вечеринки быстро начали мешать клубу, и руководство попросило звездного игрока умерить активность.

Однако Гаучо, как сообщается, нашел нестандартное решение. По информации источников, он обратился в городские власти с просьбой разрешить строительство подземного туннеля, который соединил бы его дом с ночным клубом – чтобы посещать вечеринки без лишнего внимания.

Разрешение футболист так и не получил. Но, как иронично отмечают очевидцы, это не остановило Роналдиньо: он просто переходил дорогу и продолжал наслаждаться ночной жизнью, несмотря на возражения клуба.

История быстро стала вирусной в соцсетях и лишь подчеркнула образ Роналдиньо – футбольного гения, для которого ночная жизнь всегда была не менее важна, чем игра на поле.

Максим Лапченко Источник: Instagram
