Матч в Мадриде стал самым посещаемым в 7-м туре Лиги чемпионов

Матч в Мадриде между «Реалом» и «Монако», который завершился победой «верховых» со счетом 6:1, стал самым посещаемым в 7-м туре этапа лиги ЛЧ.

На игре было зафиксировано 73 599 болельщиков.

Немного меньше зрителей собрал поединок в Милане между «Интером» и «Арсеналом» (72 649 зрителей).

Третьим по зрительской аудитории на стадионе стал матч между «Баварией» и «Юнион Сен-Жилуаз» (66 000 болельщиков).

Посещаемость матчей 7-го тура Лиги чемпионов (20-21 января)

73 599: Реал – Монако

72 649: Интер – Арсенал

66 000: Бавария – Юнион Сен-Жилуаз

65 631: Марсель – Ливерпуль

52 713: Тоттенхэм – Боруссия Дортмунд

52 076: Ньюкасл – ПСВ

51 428: Спортинг – ПСЖ

48 443: Галатасарай – Атлетико

41 626: Ювентус – Бенфика

35 022: Копенгаген – Наполи

32 400: Олимпиакос – Байер

30 774: Челси – Пафос

27 820: Карабах – Айнтрахт

21 462: Аталанта – Атлетик

19 242: Славия – Барселона

14 023: Вильярреал – Аякс

11 324: Кайрат – Брюгге

8 016: Буде-Глимт – Манчестер Сити