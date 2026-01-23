Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Матч в Мадриде стал самым посещаемым в 7-м туре Лиги чемпионов
Лига чемпионов
23 января 2026, 21:21 | Обновлено 23 января 2026, 21:22
Матч в Мадриде стал самым посещаемым в 7-м туре Лиги чемпионов

На игре между «Реалом» и «Монако» присутствовали почти 74 тысячи болельщиков.

Getty Images/Global Images Ukraine. Реал

Матч в Мадриде между «Реалом» и «Монако», который завершился победой «верховых» со счетом 6:1, стал самым посещаемым в 7-м туре этапа лиги ЛЧ.

На игре было зафиксировано 73 599 болельщиков.

Немного меньше зрителей собрал поединок в Милане между «Интером» и «Арсеналом» (72 649 зрителей).

Третьим по зрительской аудитории на стадионе стал матч между «Баварией» и «Юнион Сен-Жилуаз» (66 000 болельщиков).

Посещаемость матчей 7-го тура Лиги чемпионов (20-21 января)

  • 73 599: Реал – Монако
  • 72 649: Интер – Арсенал
  • 66 000: Бавария – Юнион Сен-Жилуаз
  • 65 631: Марсель – Ливерпуль
  • 52 713: Тоттенхэм – Боруссия Дортмунд
  • 52 076: Ньюкасл – ПСВ
  • 51 428: Спортинг – ПСЖ
  • 48 443: Галатасарай – Атлетико
  • 41 626: Ювентус – Бенфика
  • 35 022: Копенгаген – Наполи
  • 32 400: Олимпиакос – Байер
  • 30 774: Челси – Пафос
  • 27 820: Карабах – Айнтрахт
  • 21 462: Аталанта – Атлетик
  • 19 242: Славия – Барселона
  • 14 023: Вильярреал – Аякс
  • 11 324: Кайрат – Брюгге
  • 8 016: Буде-Глимт – Манчестер Сити
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
