Матч в Мадриде стал самым посещаемым в 7-м туре Лиги чемпионов
На игре между «Реалом» и «Монако» присутствовали почти 74 тысячи болельщиков.
Матч в Мадриде между «Реалом» и «Монако», который завершился победой «верховых» со счетом 6:1, стал самым посещаемым в 7-м туре этапа лиги ЛЧ.
На игре было зафиксировано 73 599 болельщиков.
Немного меньше зрителей собрал поединок в Милане между «Интером» и «Арсеналом» (72 649 зрителей).
Третьим по зрительской аудитории на стадионе стал матч между «Баварией» и «Юнион Сен-Жилуаз» (66 000 болельщиков).
Посещаемость матчей 7-го тура Лиги чемпионов (20-21 января)
- 73 599: Реал – Монако
- 72 649: Интер – Арсенал
- 66 000: Бавария – Юнион Сен-Жилуаз
- 65 631: Марсель – Ливерпуль
- 52 713: Тоттенхэм – Боруссия Дортмунд
- 52 076: Ньюкасл – ПСВ
- 51 428: Спортинг – ПСЖ
- 48 443: Галатасарай – Атлетико
- 41 626: Ювентус – Бенфика
- 35 022: Копенгаген – Наполи
- 32 400: Олимпиакос – Байер
- 30 774: Челси – Пафос
- 27 820: Карабах – Айнтрахт
- 21 462: Аталанта – Атлетик
- 19 242: Славия – Барселона
- 14 023: Вильярреал – Аякс
- 11 324: Кайрат – Брюгге
- 8 016: Буде-Глимт – Манчестер Сити
